Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlıkçıya Şiddet Açıklaması

Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı ile Danıştay ve Yargıtay'a seslendi. Sağlıkçıların haklarının korunması gerektiğini söyleyen Bakan Koca, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu isimli etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet üzerinden oldukça net bir konuşma yapan Bakan Koca, "Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamalarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti. Bu teşekkürün nedeni, sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için yapılan çalışmalardı. Ancak Fahrettin Koca'nın açıklamaları, konuyla ilgili çalışmaların yetersiz bulunduğunu da ortaya koymuş gibi görünüyor. Zira Koca, "Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum." diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Yeni bir düzenleme mi gelecek?

Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katılan isimler yalnızca Fahrettin Koca ve Bekir Bozdağ'dan ibaret değildi. Danıştay ve Yargıtay'dan da katılımlar oldu. Bakan Koca'nın açıklamasındaki ifadeler ise "Yeni bir düzenleme mi gelecek?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak şu an için bununla ilgili bir açıklama söz konusu değil.

Sağlık çalışanları, uzunca bir süredir gündemdeler. Çünkü koronavirüs pandemisi, personeli oldukça zorlu bir sürecin içerisine soktu. Son dönemlerde ise şiddet haberleri birbirinin peşi sıra gelmeye başladı. İşin bir de beyin göçü tarafı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerini kullandı... Bir diğer tarafta ise özlük haklarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ortalığın nasıl durulacağı merak konusu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'ndaki açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz: