Fahrettin Koca: Beni Tanımadığımız Günlere Geri Dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Nisan günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladığı paylaşımında ufak da bir espriye yer verdi. Koca, gündemin koronavirüsten arınması ve vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2019’un aralık ayında Çin’de tespit edilen ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile Mart 2020’de tanışmıştı. Dünyada bir kriz yaratan koronavirüs, her gün akşam saatinde televizyon başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını beklememize neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ismi, bu açıklamalarla hafızalara kazınırken koronavirüsün son zamanlarda etkinliğini yitirmesiyle Koca’nın ismini de daha az duyar hale geldik. Dün geceyse Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımında esprili bir şekilde buna değinerek günlük vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Fahrettin Koca, gece yaptığı paylaşımda günlük vaka sayısını 5.609 olarak açıklayarak “Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz.” ifadesine yer verdi. Koca’nın paylaşımı on binlerce kişi tarafından beğenilirken, kimi kullanıcılar Koca’ya çabaları için teşekkür etti, kimileriyse Koca’yı eleştirdi.

Dün gece paylaşılan son verilere göre Türkiye’de 24 saat içinde 172 bin 461 COVID-19 testi yapıldı, 32 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85,39’a yükselirken, birinci doz oranı %93,11 olarak kayıtlara geçti. 19 yaş üstü en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu şehirler Osmaniye, Ordu ve Amasya oldu.