Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 10 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'da bir kilometre taşını aşmış oldu. Koronavirüs sürecinde önemli istatistikler paylaşan Koca, Instagram üzerinde en çok takip edilen siyasi olarak yer aldı.

Son zamanlarda dünya çapında hızla artan koronavirüs sürecinde birçok insan gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Birçok kişi gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ediyor ve bilgi paylaşımı yapan kişiler ve kurumların takipçi sayıları da ciddi bir artış gösteriyor. Bu noktada Türkiye için en büyük ve en güvenilir bilgi kaynağı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Instagram hesabı da Türkiye'de ciddi bir kilometre taşını aştı.

Türkiye'nin koronavirüs karnesiyle ilişkin açıklamaların yanı sıra vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Fahrettin Koca'nın Instagram hesabı 10 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Koca'nın Instagram hesabına baktığınız zaman günlük koronavirüs tablolarının yanı sıra Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara da ulaşabiliyorsunuz.

Koca'nın Instagram hesabı hızla büyüdü

Koronavirüsün pandemi haline gelmesiyle birlikte birçok kişi yeni gelişmelerden haberdar olmak için dünyanın en büyük iletişim aracı olan interneti kullanmaya başladı. Tabii ki internette bilgi arayışının her zaman doğru ve güvenilir bilgilerle sonuçlanmadığı da bilinen bir gerçek.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de, King's College London tarafından yapılan bir araştırma sonucunda sosyal medya üzerinden koronavirüs gelişmelerini takip eden insanların büyük bir kısmının kolaylıkla yanlış bilgilere ulaştığını ve bu bilgilere inandığını ortaya koymuştu. Özellikle sosyal medya üzerinde yanlış bilgilerin artışı sonucunda alanında uzman kişiler en güvenilir kaynaklar olarak öne çıktı.

Konu Türkiye olunca akla gelen ilk isimlerden olan Fahrettin Koca ve Instagram hesabı da büyük bir ilgi gördü. Haberi yazdığımız tarih itibarıyla 1.989 adet gönderiye sahip olan Koca'nın Instagram sayfasında 10 milyon takipçi bulunuyor.