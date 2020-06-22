Dün, En Fazla Koronavirüs Vakasının Bildirildiği Gün Oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın açıklaması yaparak, 18 Haziran’da bildirilen koronavirüsü vaka sayısının, salgın başladığından beri bir günde bildirilen en fazla vaka sayısı olduğunu söyledi. Daha da önemlisi 21 Haziran'da bildirilen vaka sayısı, 18 Haziran'ı geride bıraktı.

Dünyanın dört bir tarafında koronavirüs önlemlerinin kaldırılması yönünde adımlar atılmasına rağmen aslında salgın, tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan vaka sayıları, önceki dönemlere göre yükseliş gösterirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de vaka sayıları konusunda uyarmaya devam ediyor.

18 Haziran’da bildirilen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 18 Haziran’ın, DSÖ’ye en fazla koronavirüs vaka sayısının bildirildiği gün olduğunu açıkladı.

18 Haziran, en fazla koronavirüs vakası bildirilen gündü; düne kadar

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 18 Haziran’da bütün dünyada 181 bin yeni koronavirüs vakası bildirildi. DSÖ’nün koronavirüs verilerine göre 18 Haziran’da görülen vaka sayısı, koronavirüs salgını başladığından beri bir günde bildirilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı oldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vaka sayılarındaki trajik artışı açıkladıktan sonra düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yükselen vaka sayılarıyla ilgili endişelerini de yeniden dile getirdi.

18 Haziran’da açıklanan koronavirüs vaka sayılarının üçte ikisinin sadece dört ülkeden bildirildiğini söyleyen Ghebreyesus, salgından kurtulmak için hala uzun bir yolumuzun olduğunu açıkladı. DSÖ Genel Direktörü, bu nedenle salgına karşı alınan önlemleri hızlı bir şekilde kaldıran hükümetleri bir kez daha uyardı.

Son 24 saatte 183 bin yeni vaka bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü, bu sabah bir açıklama daha yaparak son 24 saatte üye ülkelerin kendilerine bildirdiği yeni koronavirüs vaka sayısını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada son 24 saatte 183 bin koronavirüs vakasının bildirildiği belirtilirken, bu vaka sayısının 18 Haziran’ı geri de bıraktığının altı çizildi.