Fahrettin Koca'dan Hatalı Yazılan 'Karantina' İçin Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı basın açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, söz konusu açıklamada “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanıldığını ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan omicron isimli koronavirüs varyantı, Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Bir süredir 20 bin civarında seyreden vaka sayıları, dün itibarıyla 66.467'ye kadar ulaştı. Neyse ki bu rakamlar, henüz hastane yoğunluklarını çok fazla etkilemedi. En azından şimdilik...

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı bir toplantıdan bahsetmiştik. Sağlık Bakanlığı, bu toplantıdan sonra da bir basın açıklaması yapmış, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak o basın açıklamasında yer alan bir bölüm, vatandaşların tepkisine yol açtı. Zira "izolasyon" kelimesi yerine yanlışlıkla "karantina" kelimesi kullanılmıştı.

Fahrettin Koca'dan yanlış kullanılan kelime ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan gelişmeler üzerine Twitter'dan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullanan Koca, tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın basın açıklamasında kullanılan karantina kelimesine en sert tepkiyi gösteren isimlerden bir tanesi, Gazi Üniversitesi'nden Profesör Esin Davutoğlu Şenol'du. Twitter'daki açıklamayı alıntılayarak açıklamalarda bulunan Şenol, "Pozitif vakada 'karantina' olmaz! Pes... Pozitif vaka; 'izolasyon' olur. Temaslı için 'karantina' olur..." demişti.

Sağlık Bakanlığı'nın hatalı yazılan basın açıklaması