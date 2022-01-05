DSÖ'den Fransa'da Görülen Varyant Hakkında Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Abdi Mahamud, Fransa'da 12 kişide görülen yeni koronavirüs varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mahamud, bu varyantın kasım ayından beri bilindiğini ancak şu ana kadar tehdit yaratmadığını ifade etti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransa'nın güney bölgelerinde yaşayan 12 kişide koronavirüsün yeni bir varyantının görüldüğünden bahsetmiştik. Uzmanlar, konuyla ilgili net bir şeyler söylemeye çekiniyor, verilerin yetersiz olduğunu söylüyorlardı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir nebze de olsa rahatlattı.

DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud tarafından yapılan açıklamalarda, varyantın takip edildiği ve en azından şu an için endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Bu varyantın aslında kasım ayında tespit edildiğinden bahseden Mahamud, 46 noktada mutasyona uğrayan varyantın o zamandan beri büyük bir tehdit yaratmadığını ifade etti. DSÖ yetkilisi, "Varyant radarımızda. İlerlemek için birçok şansı vardı.” ifadelerini kullandı.

Fransa'da tespit edilen ilk vaka, yalnızca hafif solunum semptomu göstermişti

Fransa'da tespit edilen ilk vaka ile ilgili konuşan uzmanlar, bu bireyin bir süreliğine Kamerun'a gittiğini, dönüşünde de çok hafif solunum sıkıntısı çektiğini açıklamışlardı. Ancak yeni varyantın gündeme gelmesine yol açan birey aşılıydı. Uzmanlar, belirtilerin aşıdan dolayı mı hafif olduğu yoksa varyantın mı zayıf olduğu konusunda kesin bir şey söyleyememişlerdi.

Koronavirüs demişken, Türkiye'de işlerin iyiye gitmediğini söylemeden de geçmeyelim. Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda durumun kötüye gideceğini söylemişti. Öyle de oldu. Türkiye, 4 Aralık'ta 54 bin 724 vaka bildirdi. Vaka sayılarında bu denli yükseliş olmasının nedeni ise omicron varyantı. Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamalarda, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerine yer verildi...