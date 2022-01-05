Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 Ocak 2022 COVID-19 tablosunu yayınladı. Dün yayınlanan tabloya göre rekor artış olması ise pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Vaka sayısının ulaştığı nokta, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviye oldu.
Bakan Koca’nın paylaşımının altında pek çok insan bu artışın Omicron varyantından dolayı olduğunu söyledi.
İşte 5 Ocak 2022 COVID-19 tablosu
Bakan Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artış hakkında, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.” diyerek vatandaşları, hastanelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
4 Ocak 2022 COVID-19 vaka tablosu;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama paylaştı:
Koca, açıklamasında Omicron varyantının giderek artış gösterdiğini belirtirken varyantın hastanelerde doluluğa sebebiyet vermediğini de ifade etti. Açıklamada bir diğer dikkat çeken detay ise karantina süreleri ile ilgili değişiklik oldu.
Buna göre;
- Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.
- 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek.
- Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.
- Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak.
- Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak. Semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilecekler.