Omicron varyantının ülkemizde hızla yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında rekor artış yaşardı. Pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 Ocak 2022 COVID-19 tablosunu yayınladı. Dün yayınlanan tabloya göre rekor artış olması ise pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Vaka sayısının ulaştığı nokta, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviye oldu.

Bakan Koca’nın paylaşımının altında pek çok insan bu artışın Omicron varyantından dolayı olduğunu söyledi.

İşte 5 Ocak 2022 COVID-19 tablosu

Bakan Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artış hakkında, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.” diyerek vatandaşları, hastanelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

4 Ocak 2022 COVID-19 vaka tablosu;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama paylaştı:

Koca, açıklamasında Omicron varyantının giderek artış gösterdiğini belirtirken varyantın hastanelerde doluluğa sebebiyet vermediğini de ifade etti. Açıklamada bir diğer dikkat çeken detay ise karantina süreleri ile ilgili değişiklik oldu.

Buna göre;