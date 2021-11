Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar kuru ve enflasyona doğrudan etki eden faiz kararını internet sitesine yaşanan erişim sorunu sebebi ile 5 dakika gecikmeli olarak açıkladı. Dolar kuru tarihi zirveyi görürken ekonomistler bu kararın etkisi hakkında yorumlarda bulundu.

Dolar - TL kurunun her geçen gün kendi rekorunu kırdığı, marketlerdeki ürünlerin her ay yukarıya çıktığı, faturalara ve akaryakıta gelen zamların gündemden düşmediği bir dönemdeyiz. Her ne kadar faturalardaki TRT payı geri çekilse, akaryakıttaki zamlar ÖTV’den düşülse de ekonomi, artık hepimizin bir numaralı gündem konusu oldu.

Teknoloji odaklı bir mecra olarak biz de ekonomi haberleri vermeye çok alışkın değiliz, ancak aldığımız gıdalardan teknolojik ürünlere kadar hayatımızı ciddi şekilde etkileyen sonuçları sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası’nın faiz kararları ve bunun dolara, enflasyona yani hayatımıza olan etkisi de bu konuların başında geliyor

Ekim ayında %18’den %16’ya düşürülen faizin etkisi ile fırlayan dolar - TL paritesi, 18 Kasım’da faizin tekrar düşürülerek %15’e çekilmesi ile tavan yaptı. Ekonomistler, bu karara ve etkilerine dair Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Mahfi Eğilmez'in karar öncesindeki belirsizliğe ilişkin yorumlarda bulundu, karar açıklanınca "Geçmiş olsun" mesajını paylaştı:

Ayrıca Eğilmez, kişisel web sitesinde yayınladığı "TL'nin Değer Kaybının Nedenleri" yazısında konuyu şu bakış açısı ile özetliyor:

"Faiz, enflasyonun nedeni değil sonucudur. Enflasyonun nedeni ekonomideki risk artışlarıdır. Bunlar bütçe açığından, cari açığa, izlenen yanlış ekonomi politikasına, risk artırıcı söylem ve açıklamalara, sosyal ve siyasal yaşamda geriye gidiş hamlelerine, komşularla ve diğer ülkelerle ilişkilere, dış politikadaki gelişmelere kadar pek çok nedeni kapsar. Risklerdeki artış, ekonomide beklentileri bozar."

"Bu bozulma yabancı yatırımcıların beklentileri kadar yerli yatırımcıların da beklentilerini bozar. Bu bozulmaların sonucunda TL değer kaybeder. TL’deki değer kaybı ithal girdi maliyetlerini ve dış borçların TL karşılığını yükselterek üretim maliyetlerini yükseltir. O da sonunda fiyatların yükselmesine ve enflasyona yol açar."

"İnsanın uykusu gelmiyor" diyerek karar öncesinde faizin düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Özgür Demirtaş; faizi artıran Macaristan'ı tebrik etti:

Macaristan ile birlikte Asya ülkelerinde de faizlerin yükseltildiği görüldü.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asıl konunun faiz kararı değil "belirsizlik" olduğunu vurguladı:

Ayrıca Reuters, ilk defa faiz kararı öncesi tahminler için anket düzenlememiş, gerekçe olarak tıpkı Avdagiç gibi "belirsizliği" neden göstermişti.

Gazeteci ve Ekonomist Cem Seymen, karar açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'daki faiz açıklamaları sırasında çekilen şu fotoğrafı paylaşmıştı:

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sırasında çekilen bu fotoğrafta Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın alkış yapmadığı görülüyor. Nitekim bu yorum ve çıkarımlar Ekonomist Ümit Akçay tarafından eleştirildi. Erdoğan 17 Kasım'da faizin düşürüleceğinin ilk sinyallerini vermişti.

Ekonomist Ümit Akçay ise konuya şu şekilde yaklaştı:

Akçay'a göre "Hala gemiler yakılmış değil":

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve etkileri hakkında sizlerin düşünceleri neler? Yorumlar bölümünde buluşalım.