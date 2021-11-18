SON DAKİKA: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

21 Ekim tarihinde kurda yaşanan artış söz konusuyken piyasanın beklentisinin aksine faizi düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yeniden faizin yüksek olmaması konusunda yaptığı açıklamanın ardından piyasada oluşan beklentiyle aynı şekilde Merkez Bankası, faizi yeniden düşürdü.
Saat 14.00’da duyurulacağı açıklanan kararla birlikte Merkez Bankası, faizi 100 baz puan düşürerek %15 seviyesine çekildiğini duyurdu.
Dolar yeniden artışa geçti:
- Dolar, 5 dakikalık grafik
Bu sabah 05.30 civarında 10,97 TL'yi görerek yeni bir rekor kıran dolar kuru, Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte ani bir artışa geçiş yaptı. Kararın açıklanmasının üstünden 5 dakika geçmemişken dolar, 10,53 seviyesinden 10,83 seviyesine yükseldi. Dolar, 5 dakikada 30 kuruş arttı.
Merkez Bankası’nın sitesine erişimde sıkıntılar yaşandı:
Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına dakikalar kala resmi internet sitesine erişimde sorunlar yaşandı. Merkez Bankası’nın internet sitesi, yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşadı, siteye girerken sorunlar yaşandı.
Faiz düşünce dolar neden artar? Daha önce Ekonomist Enes Özkan ile açıklamıştık: