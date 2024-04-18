2015 yılında yayımlanan Fallout 4, Steam'de son yılların en yüksek oyuncu sayılarına ulaşmaya başladı. Bunun nedeni ise Prime Video'nun çok popüler olmayı başaran Fallout dizisi.

Bethesda’nın ikonik RPG serisi Fallout’ın 2015 yılında çıkış yapan oyunu Fallout 4, son zamanlarda Steam’de çok ciddi bir çıkış yaşadı. Oyun, geçtiğimiz haftadan bu yana oyuncu sayısını ciddi oranda artırarak 2015’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Oyun, bu sabaha karşı Steam’in en çok oynananlar listesinde 7’inci sıraya kadar yükseldi. Bu içeriğin yazıldığı sırada ise en çok oynanan 15’inci oyun olarak listede yer alıyor. Şu andaki mevcut oyuncu sayısı 49 bin 999. Eş zamanlı oyuncularda son 24 saatteki rekoru ise 93 bin 294. Neredeyse 10 yıllık bir yapım için bu sayının gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son 6 yıldır oyuncu sayısı 20 bin civarlarındaydı. Tüm zamanların rekoru ise 472 bin ile 9 yıl önce kırılmıştı.

Fallout dizisinin etkisi çok büyük

Peki Fallout 4 neden birden tekrar popüler oldu? Bunun tek bir yanıtı var: Prime Video’da yayımlanan Fallout dizisi. 10 Nisan’da yayımlanan yapım, hem oyunun hayranlarından hem de evrenle ilk kez tanışanlardan büyük beğeni toplayarak dünya çapında popüler olmayı başarmıştı. Şu anda Prime Video’da en çok izlenenlerde zirvede yer alıyor. İzleyen herkes, şimdiden ikinci sezonu beklemeye başladı.

Sadece Fallout 4’ün oyuncu sayısında da artış görmedik. Aynı zamanda Fallout 76’da da bu tarz bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ki 2018’de çıkış yapan yapım, dün gece 43 bin 887 oyuncuya kadar çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Serinin diğer oyunlarda da benzer artışların olduğunu belirtelim.

Fallout dizisi, aynı evrende geçerken tamamen orijinal bir hikâyeyi konu ediniyordu. Bombaların düşmesinin 219 yıl sonrasında geçen yapım, Vault-Tec sığınaklarının birinde yaşayan Lucy isimli karakterin serüvenini konu ediniyordu. Aynı zamanda geçmişe yolculuk yapmamızı sağlayarak neler yaşandığı konusundaki gizemleri aydınlatıyordu.