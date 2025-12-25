Tümü Webekno
Fallout 5'in 600 saat oynanış sunması hedefleniyor

Bethesda, Fallout 5’in yüzlerce saat oynanabilmesini istiyor. 600 saatlik hedef, serinin geçmişi, oyuncu beklentileri ve “uzun oyun” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bethesda cephesinden gelen son bilgilere göre Fallout 5 için hedef oldukça iddialı: Oyuncuların oyunda ideal şartlarda yaklaşık 600 saat geçirebilmesi. Bu yaklaşım, Fallout 4 ve Skyrim gibi yıllarca oynanan yapımların izinden gidildiğini gösteriyor.

Bethesda daha önce de geniş haritalar, yan görevler, fraksiyonlar ve mod desteğiyle uzun ömürlü oyunlar sunmuştu. Ancak bazı oyuncular, fazla uzun oyunların tekrar hissi yaratabileceğini ve kaliteyi düşürebileceğini savunuyor.

Öte yandan Fallout 5’in çıkışı yakın değil. The Elder Scrolls VI ve diğer projeler nedeniyle oyunun 2030’lara kalması bekleniyor. Yine de bu açıklama, Bethesda’nın Fallout’u “tek seferlik değil, yıllarca oynanan” bir deneyim olarak gördüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

