Fallout 76, 26 Ekim'e Kadar Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Bethesda, sürpriz bir kampanya başlatarak Fallout 76'yı 26 Ekim'e kadar ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Üstelik oyunu ücretsiz olarak deneyim beğenenler, indirimli bir şekilde satın alabilecekler.

Kısa süre önce Microsoft bünyesine katılan popüler oyun stüdyosu Bethesda, post apokaliptik RPG oyunu Fallout 76’yı 26 Ekim tarihine kadar tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabilir hale getirdi.

Önümüzdeki 5 gün boyunca Fallout 76’yı, PlayStation 4, Xbox One ya da PC üzerinden ücretsiz bir şekilde oynabileceksiniz. Üstelik Bethesda, Wastelanders ve Nuclear Winters genişleme paketlerini de ücretsiz oyun kampanyasına dahil etmiş durumda.

Bilmeyenler için, 26 Ekim’e kadar Fallout 76’yı ücretsiz olarak oynayıp sonrasında oyunu satın almak isterseniz, 5 günlük ücretsiz oyun süresi boyunca kaydettiğiniz ilerlemeler, satın aldığınız oyuna aktarılacak.

Bethesda, ücretsiz oyun kampanyası boyunca Fallout 76’dan memnun kalanlar için bir indirim kampanyası da başlatmış durumda. Buna göre Fallout 76’nın PS4, Xbox One ve PC fiyatları önümüzdeki 5 gün boyunca şu şekilde olacak;

PlayStation 4 : 179 TL 71,60 TL

: Xbox One : 181,25 TL 72,50 TL

: PC: 129 TL 51,60 TL

Ayrıca an itibarıyla tüm platformlarda oyunun Wastelanders Deluxe Edition sürümünün de yüzde 50 indirim ile satışa sunulduğunu belirtelim.