Microsoft, popüler oyun şirketi Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Söz konusu satın alma ile birlikte Microsoft'un elindeki toplam oyun stüdyosu sayısı 24'e yükseldi.

Dünyanın en popüler oyun konsolu markalarından Xbox’ın sahibi olan Microsoft, Xbox’ın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği yeni duyuru ile Bethesda Softworks'ün ana şirketi olan ZeniMax Media'yı satın aldığını açıkladı.

Söz konusu satın almayla birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios; Xbox oyun geliştirme dünyasına katılmış oldu ve Microsoft’un sahip olduğu oyun stüdyosu sayısı 15’ten 24’e çıktı.

Dünya çapında toplamda 2.300 çalışana sahip olan Bethesda’yı satın alarak Microsoft; Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield gibi bir dizi popüler ve ikonik oyun serisinin haklarını da ele geçirmiş oldu.

Satın alma ile ilgili olarak “Bethesda'nın oyunları, oyuncuların kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur.” ifadelerini kullanan Microsoft, satın alma işlemi için ZeniMax Media'ya 7,5 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

Sizlerin de bildiği üzere Microsoft, kasım ayında yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’i oyun severlerin beğenisine sunacak. Son dönemde piyasaya sunduğu oyunlarla eleştiri toplasa da Bethesda’nın Xbox oyun geliştirme dünyasına katılması, Microsoft’a yeni nesil konsol savaşlarında bariz bir avantaj sağlayacaktır.