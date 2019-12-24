Fallout 76'da Çıldırtan Bir Hile Ortaya Çıktı

Fallout, uzun yıllar boyunca oyun tutkunlarının gönlünde taht kurmayı başaran sayılı oyunlardan birisi fakat oyunda ortaya çıkan yeni bir hile, oyunculara adeta sinir krizi geçirtecek düzeyde. Yeni hile, bütün eşyalarınızın çalınıp dımdızlak ortada kalmanıza yol açıyor.

Fallout oyununun teması, kıyamet sonrasında dünyada yaşananlar üzerine kurulu. Uzun yıllar boyunca kendini ispatlayan Fallout, oyun camiasında büyük bir kitleye de hitap etmeyi başardı fakat bilgisayar oyununda ortaya çıkan yeni bir tür hile, oyuncuları oldukça rahatsız edici bir durumun içine sokuyor. Bu yeni hile, oyuncuların sahip olduğu silah ve zırh gibi eşyaların başkaları tarafından çalınmasına yol açıyor.

Bu yeni hileyi kullanmak için iki oyuncu arasında geçen bir ticaret olmasına gerek yok. Hile, tamamen uzaktan gerçekleşiyor ve hilecilerin başka bir oyuncunun yakınında olması bile eşyalarını çalmaları için yeterli oluyor. Bu da demek oluyor ki herhangi bir oyuncu hilecilerin bilgisayar ekranında görüş açısı içindeyse bütün eşyalarının çalınması an meselesi olabilir.

Hangi oyuncunun hileci olduğunu anlamanın bir yolu yok:

Reddit’te bir kullanıcı da konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Hangi oyuncunun hileci olduğunu anlamanın herhangi bir yolu yok. O yüzden bu can sıkıcı durumdan kaçınmanın tek yolu, bir süre için herkese açık oyun sunucularından uzak durmak. Herkese açık sunucularda oynuyorsanız da zırhlarınızı ve silahlarınızı depoda saklamak isteyebilirsiniz.”

Hilecilerin başka oyuncuların eşyalarını nasıl çaldığını gösteren bir video bile bulunuyor:

Fallout 76 oyuncularının başına gelen bu talihsiz durum hakkında Bethesda’nın ne yapacağı merak konusu. Şu an için Bethesda’nın oyunu düzeltmek için bir hamle yapması bekleniyor fakat asıl soru, çalınan eşyaların oyunculara geri verilip verilmeyeceği.

Bir Reddit kullanıcısı da konuyla ilgili Bethesda’ya aynı soruyu sordu. Bethesda ise soruya olumsuz cevap verdi ve oyunun destek hattından gelen açıklamada çalınan eşyaların geri getirilemeyeceği belirtildi.

Bazı oyuncular, geçmişte Bethesda’nın karakterleri yeniden yarattığına dikkat çekiyor ve oyunun destek hattının yaptığı açıklamaya rağmen Bethesda’nın bu sorunu yakın bir zamanda çözeceğine inanıyor.