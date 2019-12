The Witcher Oyunlarının Yapımcısı Akıl Almaz Büyüme Kaydetti

Netflix'in The Witcher dizisini yayınlamasının ardından izleyicilerden gelen olumlu tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. The Witcher oyunlarının yapımcı şirketi CD PROJEKT RED ise bu artan ilgi sayesinde 2009 yılından bu yana %21.000 oranına büyüme kaydetti.

Netflix’in geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşturduğu yeni dizisi The Witcher, Andrezj Saphowski’nin orijinal romanlarına ve zamanında büyük ilgi toplayan bilgisayar oyunlarına olan ilginin oldukça büyük bir oranda artmasını sağladı. Geçtiğimiz son 10 yılda Avrupa’da kaydedilen en büyük ticari büyüme de Witcher oyunlarına karşı artan ilgiden meydana geldi.

Oyunların yapımcı şirketi olan CD PROJEKT RED, 2009 yılının sonundan bu yana %21.000 oranında büyüme kaydettikleri bilgisini paylaştı. Bu da Geralt için oldukça sevindirici bir haber olsa gerek. Bloomberg’in yaptığı habere göre CD PROJEKT RED’in elde ettiği bu başarı, Stoxx Europe Index dâhil olmak üzere şu ana kadar kaydedilen en büyük ticari büyüme olarak kaydedildi. CD PROJEKT RED’in geçtiğimiz son 10 yılda kaydettiği bu büyüme, şirketi Avrupalı oyun yayımcısı Ubisoft gibi büyük isimlerle yan yana getiriyor.

CD PROJEKT RED, 2019 yılında büyük ilgi toplayan bir oyun yayınlamadı ancak yine de piyasa değerini %86 oranında artırmayı başardı:

6,8 milyar dolara denk gelen bu büyümenin sebebi ise Netflix dizisinin izleyici tarafından oldukça fazla beğenilmesi ve The Witcher 3: Wild Hunt oyununa karşı tekrar duyulan büyük ilgi oldu. The Witcher oyunları, dizinin yayınlandığı günden bu yana, sahip olduğu en fazla oyuncu sayısını elde etmeyi başardı. The Witcher dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu ile yetinmek istemeyen izleyiciler, hikâye ve karakterlerle ilgili detayları oyunlardan takip etmeye başladı.

CD PROJEKT RED'in son 10 yıl içerisinde kaydettiği bu büyümenin arkasında yatan etmenlerden birisi de şüphesiz ki Cyberpunk 2077 için olan beklenti. Gelecek sene oyun severlerle buluşması planlanan Cyberpunk 2077, şirketin şu ana kadar gerçekleştirdiği en pahalı proje olarak karşımıza çıkacak. The Witcher’ın oyunlarına olan ilginin ise yakın bir zamanda azalması beklenmiyor.

Netflix, ikinci sezonun sinyallerini verdi ve oyun yapımcıları, The Witcher 3’te Henry Cavill’ın yüzünü eklemek için çalışmalara koyuldu. Sizin yeni Netflix dizisi hakkındaki düşünceleriniz neler? Diziyi izledikten sonra oyunlarına da göz attınız mı? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.