Fortnite'ın yeni etkinliği ile birlikte Fallout oyunundan tanıdığımız zırhları ve içeceği popüler battle royal oyununda görmeye başladık.

Prime Video'da Fallout dizisi yayına girmeden öncesinden beri Fallout ile Fortnite arasında bir iş birliği yapılacağı ifade ediliyordu. Bu haftanın başında da resmî açıklama yapılmıştı. Fortnite'a Fallout 4'te gördüğümüz ve yarı-dini organizasyon olan Brotherhood of Steel'in ürettiği T-60 Power Armor eklendi. Ayrıca oyunda, Fallout oyunlarında hem içip can doldurduğumuz hem de kapağını para olarak kullandığımız Nuka-Cola da yer alıyor. Fortnite'da da bu içecek canımızı doldurmaya yarıyor.

Öte yandan oyuna gelen yeni kostümler arasında ne yazık ki Fallout'un ikonikleşmiş mavi tulumu yer almıyor ancak etkinliğin ilerleyen döneminde gelmeyecek diye bir şey de yok. Oyunda ayrıca haritada da değişiklikler olduğunu ve Fallout'un çöl havasını yansıtacak bir ada eklendiğini belirtelim.

Yeni sezonun adı Wrecked oldu

Fortnite'ın Fallout ile iş birliği yaptığı 5. kısım Sezon 3'ün adı resmen Wrecked olarak açıklandı. Bu açıdan baktığımızda T-60 Power Armor, sezonun temasına oldukça uygun bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan burada zırhı ancak Battle Pass'te 54. seviyeye gelen kullanıcılar özel bir skin olarak kullanabiliyorlar.

Öte yandan daha şimdiden daha sonraki sezonlarda yapılacak iş birlikleri ile ilgili söylentiler de başlamış durumda. Marvel çizgi romanlarından tanıdığımız Fantastic Four'un da Fortnite'a geleceği iddia ediliyor ancak konuyla ilgili daha fazla detay bilinmiyor.