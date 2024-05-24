Fortnite'ın post apokaliptik bir temaya sahip olan yeni battle royale sezonu "Toz Duman" resmen oyuncuların beğenisine sunuldu. Peki 5. bölüm 3. sezonda nasıl yenilikler var?

Dünyanın en çok oynanan oyunu Fortnite’ın çok beklenen yeni battle royale sezonu bugün itibarıyla resmen çıkış yaptı. Yunan mitolojisi temalı son sezonun ardından gelen 5. bölüm 3. sezon, “Toz Duman” ismine sahip. Oyunseverler, bugün itibarıyla oyunu güncelleyerek yeni sezona erişebiliyor.

Her sezon da olduğu gibi yeni sezon da Battle Royale ve Sıfır İnşa’ya bir sürü yenilikler getiriyor. Bu sezonun post apokaliptik bir temaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Mad Max ve Fallout esintileri dikkat çekiyor. Hatta Fallout’tan unsurlar bile sezona eklenmiş. Gelin hep beraber 5. bölüm 3. sezonda yeni neler var birlikte göz atalım.

Fortnite Battle Royale 5. Bölüm 3. Sezon fragmanı:

Çorak Diyar’a hoş geldiniz

Yeni sezon, adaya yepyeni konumlar getiriyor. Post apokaliptik temaya uygun, kum ağırlıklı Çorak Diyar denen bir bölge birçok yeni mekânı oyuncularla buluşturacak. Kızıltepe Kulesi, Nitro Noktası, Ezici Enkaz, bunlardan bazıları. Artık kum fırtınası da var.

Örneğin Ezici Enkaz, Çorak Diyar savaşçılarının üssü. Burada Megalo Don ile karşılaşacaksınız. Onu yenerseniz eşsiz seviyedeki Nitro Yumrukları ve sınızsız nitro veren madalyonu alabileceksiniz. Nitro Noktası’ndaki Kaotika’yı yendiğinizde ise sınırsız cephane ve ufak bir hasar güçlendirmesi sağlayan madalyon ve eşsiz Patlatıcı Arbalet’i alabileceksiniz.

Araç modifiyeleri, yepyeni silahlar ve karakterler

Sezon, araç modifiyelerini geri döndürüyor. Çorak Diyar’da dolaşırken arabalarınıza birçok ekleme yapabileceksiniz. Makineli tüfek, bomba atar, dikenli tampon, kurşun geçirmez tekerlekler, araçlara ekleyebileceğiniz şeylerden bazıları.

Bu bölümün ilk sezonundan beri spor araçları dolabınızdaki araç tipine göre değiştirebiliyordunuz. Ancak büyük SUV araçlarda bu yoktu. Yeni sezonda artık SUV’ların da tipini değiştirmek mümkün olacak. Bunun yanı sıra onarım pürmüzü ismi verilen alet, patlak tekerleri ve kırık camları onaracak.

Tabii ki yeni silahlar da var. Patlayıcı oklar fırlatan Patlatıcı Arbalet bunlardan biri. Bunun dışında Nitro Yumruklar, Çatışma Pompalı Tüfeği gibi silahları da göreceğiz. Ayrıca önceki sezondan birçok silah da taşınıyor. Fedai Taarruz Tüfeği, Taktiksel Taarruz Tüfeği, Ağır Tabanca gibi hâlihazırda bulunan silahlarda da bazı dengeleme iyileştirmeleri yapıldı. Önceki sezonda gelen ve herkesin gereksiz güçlü olmasından dolayı nefret ettiği “Su Bükme” yeteneği ise bu sezonda yok.

Birçok yeni karakteri de sezonda göreceğiz. Fallout iş birliği kapsamında oyunda Çelik Kardeşliği’nin ikonik zırhı yer alacak. Aynı zamanda X-Men’den tanıdığımız Magneto skin’i de eklendi. Son olarak Fornite 5. bölüm 3. sezon “Toz Duman”ın, 16 Ağustos TSİ 09.00’a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani neredeyse tüm yaz bu sezonu göreceğiz.

Yeni sezonun tüm detaylarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.