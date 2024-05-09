Xbox'ın büyük stüdyolarını kapatmak gibi aldığı skandal kararlara tepki göstermek isteyen bir kullanıcı, Xbox patronu Phil Spencer'ın Fallout 76'daki kampına atom bombası attı.

Xbox, çok kötü günlerden geçiyor. Şirket, birkaç gün önce herkesi şaşırtan ani bir kararlar aralarında başarılı oyun Hi-Fi Rush’ın geliştiricisi Tango Gameworks’ün de yer aldığı dört büyük stüdyosunu kapatmıştı. Bugün gelen haberler ise şirketin daha fazla Xbox çalışanını işten çıkaracağını, Game Pass’e zam yapmayı planladığını ve Call of Duty’i Game Pass’e getirip getirmeme konusunda kararsız kaldığını ortaya koymuştu.

Tabii ki bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi oyuncu topluluğundan tepki çekti. Oyunseverler, “skandal” olarak nitelendirilen bu kararlarda yönetimi suçladı. Bir oyuncu ise o kadar sinirlendi ki Fallout 76’da Xbox patronuna saldırdı.

Bir oyuncu, Fallout 76’da Phil Spencer’ın kampına atom bombası attı

Xbox’ın başındaki isim olan Phil Spencer, oyun oynamayı çok seven biri olarak biliniyor. Öyle ki yönetici, birkaç ay önce 2023 boyunca 917 saat oyun oynadığını ifade etmişti. “P3” oyuncu ismine sahip Spencer’ın oynadığı oyunlardan biri de Fallout serisine ait Fallout 76’ydı.

Bir kullanıcı, bu haftaki kararların “intikamı”nı kendi almaya karar verdi Fallout 76’da P3’e, yani Phil Spencer’a ait kampa atom bombası attı. Görselde Spencer’ın kampının kırmızı daire içinde olduğunu görebiliyoruz.

Paylaşıma yanıt veren “Joe Grizzly” kullanıcı adlı birisinin paylaşımı, bombayı atanın o olabileceğini gösterdi. Kullanıcı “Suçlu” ifadelerini kullanarak Spencer’ın nükleer sisle çevrilmiş kampını paylaştı. Hatta Phil Spencer ile karşılaştığını gösteren bir ekran görüntüsü bile paylaştı. Ona meydan okumaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını da ekledi. Aktardığına göre Spencer kendisine el sallayıp gitmiş.

Bu komik olay, aslında Xbox oyuncularının yönetime ve kararlara ne kadar tepkili olduğunu gösteriyor. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki işler şu anda Xbox için hiç gitmiyor.