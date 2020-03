Fallout: New Vegas İçin Corona Virüsü Modu Yayınlandı

Corona virüsü, Fallout: New Vegas için geliştirilen bir modla oyunlara da konu olmaya başladı. Immersive Coronavirus modunda yarasa çorbası içerek virüsü alıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Corona virüsü, birçok ülkeyi etkisi altına almasının ardından oyun dünyasına da sıçradı. JotunYmir adlı bir mod geliştiricisi, salgını Fallout: New Vegas'a taşıyan Immersive Coronavirus adlı bir mod yayınladı.

Immersive Coronavirus modu oyuna Yarasa Çorbası ekliyor ve onu yiyerek enfekte oluyorsunuz. Virüsü aldıktan sonra oyuncular hayatta kalmak mücadelesine giriyorlar. Bu mod bir PC oyunu için yapılan ilk corona virüsü modu, ancak muhtemelen sonuncusu olmayacak.

Corona virüsü modu Resident Evil 2 Remake için daha uygun olabilirdi. Oyundaki salgın temasıyla birlikte zombiler ve yaratıklar için gerçekçi bir zemin hazırlayabilirdi. RE2 Remake için bugüne kadar birçok mod yapıldı. Belki virüs yakında Raccoon City'ye de gelebilir.

Geliştirici, corona virüsü modunu oynayabilmek için Fallout: New Vegas'ın Dead Money Gun Runners' Arsenal, Honest Hearts, Lonesome Road ve Old World Blues DLC'lerinin gerekli olduğunu belirtiyor. Fallout: New Vegas için Immersive Coronavirus modunu buradan indirebilirsiniz.

Corona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı dünya genelinde 7 bini aşarken tanı konulan vaka sayısı ise 180 bine ulaştı. Corona virüsü aşısı dün ilk kez insan üzerinde uygulandı ve olumlu sonuçlar alınması halinde aşının yaklaşık 1 yıl içinde dağıtıma hazır olması bekleniyor.