Fallout 76'nın PvP Moduna İlgisizlik Şaşırttı

Oyun şirketi Bethesda, Fallout 76’yı 2018 yılında piyasaya sürdü. Ancak oyun, oyuncular tarafından beklenilen ilgiyi görmedi. Oyun şirketinin yaptığı yeni açıklama, oyuncuların oyunun PvP çok oyunculu moduna da beklenilen ilgiyi göstermemiş olduğunu ortaya koyuyor.

Oyun şirketi Bethesda, 2018 yılında Fallout 76’yı piyasaya sürdü. Ancak oyun, Fallout hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Oyunda ortaya çıkan birçok hata, oyuncuları çileden çıkardı. Oyundaki hatalar düzeltmiş olmasına rağmen oyun, beklenen oyuncu sayısının bir türlü yakalayamadı.

Fallout 76’nın beklenen ilgiyi görmemesi üzerine oyun şirketi, Wastelanders güncellemesi ile oyuncuların gönlünü kazanmaya çalışmaya karar verdi. Ancak Wastelanders güncellemesi de bir türlü açıklanan tarihlerde yayınlanmadı. Bethesda, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile güncellemenin 7 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu.

Wastelanders güncellemesinin yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken Bethesda’nın küresel pazarlama ve iletişim kıdemli başkan yardımcısı Peter Hines, Fallout 76’nın PvP modunun beklenen ilgiyi görmemesine şaşırdıklarını açıkladı. Hines, “Az sayıda insanın PvP’ye katılmasına karşılık PvE’ye daha fazla insanın katıldığını görünce şaşırdık. PVP oynayanlar, oyuncu tabanımızın çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor” dedi.

Peter Hines, USGamer’a yaptığı açıklamada Wastelanders güncellemesinin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. Hines, The Elder Scrolls Online ile elde ettikleri tecrübeleri bundan sonra kullanacaklarını açıkladı. Hines, “Bu yolda ilerliyoruz. Bunu yapıyoruz ve bitirdik. Wastelanders’da inşa etmek ve kullanmak istenilen şeyleri mümkün kılmak için sistem düzeyinde çok fazla çalışma yaptık” dedi.

Fallout 76’nın yarattığı hayal kırıklığını gidermek isteyen Bethesda, 7 Nisan 2020’de oyunculara Wastelanders güncellemesini sunacak. Ücretsiz yayınlanacak güncelleme ile oyuncuların gönlünün kazanılacağı düşünülüyor.