Fallout: New Vegas'ın The Frontier Modu Yayınlandı

Fallout serisinin efsane oyunu Fallout: New Vegas, bugün devasa bir moda kavuştu. 7 yıldır geliştirilen The Frontier modu sonunda yayınlandı. Oyun, modla birlikte tamamen yeni bir haritaya ve 3 farklı hikâyeye ev sahipliği yapacak.

Bethesda'nın efsane serilerinden birisi olan Fallout serisi, piyasaya sürülen son oyunlarıyla maalesef geçmişe göre aynı sevgiyi göremiyor. Yeni oyunların serinin eski oyunları kadar detaylı olmadığını belirten oyuncuların birçoğu da en iyi Fallout oyunu olarak Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas'ı gösteriyor.

2010 yılında yayınlanan Fallout: New Vegas, oyunculara sunduğu dünyanın özgürlüğü ve rol yapma dinamikleriyle günümüzde halen tercih edilmeye devam ediyor. Bugünse Fallout: New Vegas'tan sıkılmayan oyuncular için muhteşem bir haberimiz var. Oyun için uzun süredir geliştirilen dev The Frontier modu, bugün çıkış yaptı.

Yeni bir Fallout deneyimi vadeden devasa mod:

The Frontier Team tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas'ın The Frontier modu, oyunu baştan aşağı kaplayan 'oyun boyutunda' bir mod. Modla birlikte New Vegas dünyası yerini karla kaplı Portland haritasına; oyundaki gruplar da yerini modla birlikte eklenen ve birbiriyle savaş halinde olan 3 gruba bırakıyor.

Tam 7 yıllık çalışma sonucunda geliştirilen The Frontier modu, New Vegas için bugüne kadar yayınlanan en büyük mod olma özelliğini de taşıyor. Mod, harita ve yeni grupların yanı sıra oyuna sürülebilir yüksek kaliteli araçlar, yeni görsel efektler ve birçok yeni mekanik ekliyor. Mod, her biri 15 saatten fazla oynanış süresi vadeden 3 farklı ana hikâyeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikâyelerden biriyse 35 saatten de fazla sürüyor.

Fallout: New Vegas'ın dev modu The Frontier, New Vegas'la aynı zaman aralığında geçiyor. Oyun modu, tüm bu yeniliklerin yanı sıra 24 binden fazla kaydedilmiş sesli diyalog da sunuyor. Kısaca mod, New Vegas tabanlı yepyeni bir Fallout oyunu deneyimi sunmayı vadediyor.

The Frontier modunu indirmek için Nexus Mods veya Steam bağlantılarını kullanabilirsiniz. Mod, Nexus Mods'da şu anda çıkış yapmış olsa da Steam'de biraz gecikmeli olarak yayınlanacak. Modu sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için Fallout: New Vegas'la birlikte 4 resmi ek pakete de sahip olmanız gerekiyor.