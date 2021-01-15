PS4'e Özel Erica, iOS Kullanıcılarının Hizmetine Sunuldu

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen interaktif video oyunu Erica, iPhone ve iPad'ler için yayınlandı. App Store üzerinden indirilebilen oyunun kısıtlı bir bölümü ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun tam sürümünü oynamak isteyen kullanıcılarsa cüzi bir ödeme yapmak durumundalar.

2019 yılında PlayStation 4'e özel bir oyun olarak piyasaya sürülen ve milyonlarca oyunseveri kendine hayran bırakmayı başaran "Erica", iOS platformuna geldi. Yayınlandığı dönemde yıldızlaşan oyun artık, iPhone ve iPad'lerde de rahatlıkla oynanabiliyor.

Flavourworks isimli geliştirici tarafından üstlenilen oyun, tam hareketli video tabanlı bir oyundu. Etkileşimlerin kritik önem arz ettiği bu oyun, gerek gerçek sahneleri gerekse kurgusuyla oyuncuları kendine hayran bırakmıştı. Oyunu daha önce duymamış olanlar için; Netflix'in Black Mirror isimli dizisindeki etkileşimli bölümün farklı bir versiyonunun Erica olduğunu söyleyebiliriz. İşte şimdi bu oyun, iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor.

Erica nasıl bir oyun?

Oyunda hayat verdiğimiz karakter, Erica isimli bir kız. Holly Earl tarafından canlandırılan karakterimiz, küçüklüğünden beri ailesinin geçmişini araştırmaktır ve merak ettiği şeyler çözmek ister. İşte Erica'da verdiğiniz her karar, oyunun sonunun şekillenmesini sağlayacak.

An itibarıyla App Store'dan ulaşabileceğiniz Erica'ya, herhangi bir bedel ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Ancak ücretsiz sürüm, oyunun kısıtlı bir bölümünü sunuyor. Tam sürüme geçiş yapıp Erica'nın macerasını iPhone ya da iPad'lerinde tamamlamak isteyen oyunseverlerin, 27.99 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Oyunu indirmek isterseniz, aşağıda bulunan bölümü ya da burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.