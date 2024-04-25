Söz konusu YouTuber'ın Excel'de yaptıklarını görünce Excel'i CV'nize eklemeden önce bir daha düşüneceksiniz.

Köklü bir evrene sahip olan Fallout, dizisiyle Amazon’a gelir gelmez uzun süre gündemde kalmış, seriye alakası olmayanları bile bilgisayar oyunlarına merak sarar hâle getirmişti. Tabii bu süreçte bilgisayar oyunlarına aşina olanlar da kenara örselendi desek yanlış olmaz. Hayranlar arasında bu tarz rekabetler devam ediyor.

Öte yandan hızını alamayıp Fallout kostümleriyle ortalıkta dolaşanlar, internette ucuza Pip-Boy bulmaya çalışanlar ve elinden geldiği kadarıyla evrene dahil olmaya çalışanlar var. Bunlardan biri de Dynamic Pear isimli kanalıyla bir YouTuber oldu. Fallout’tan ilham alarak bir oyun tasarlayan YouTuber, oyununu Excel’de yaptı.

Evet, Excel’de.

Fallout 1 ve 2 dönemini anımsatan oynanışta bir nokta olarak karakterimizi hareket ettiriyor ve bölgelere gidebiliyoruz. İşin daha da garibi, bu Excel oyununa görev bile eklenmiş. Bu da yetmezmiş gibi oyunda çatışma mekanikleri var. “Bitti mi?” derseniz bitmedi. Oyunda seviye bile atlayabiliyorsunuz. Ve bunların hepsi Excel üzerinde gerçekleşiyor.

Söz konusu Fallout oyununu bu linkten indirebilirsiniz. Dynamic Pear’ın Fallout oyunu haricinde başka yapımlardan ilham alarak çıkardığı oyunlar da var. Söz konusu YouTuber, oyun yapma hevesinin olduğunu fakat bunu öğrenecek yetenek ve zamandan yoksun olduğunu söylüyor. Fakat Excel’de fazla zaman geçirdiğini fark edince de “Neden Excel üzerinde yapmıyorum ki?” diye düşünüp buraya yönelmiş. Gariptir ki bazılarına kodlama, Excel öğrenmekten daha kolay görünür. Siz ne düşünüyorsunuz?