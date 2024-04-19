Amazon Prime Video, son birkaç haftanın en çok konuşulan dizisi Fallout’a resmen ikinci sezon onayı verdi.

Bethesda’nın efsane post apokaliptik RPG serisi Fallout’tan uyarlanan Prime Video dizisi, geçtiğimiz hafta bekleyenleriyle buluştu. 8 bölümden oluşan ve orijinal bir hikâyeye sahip olan yapım, kısa sürede tüm dünyada popüler olurken hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden olumlu yorumlar aldı.

Bu kadar beğenilmesinin ardından ikinci sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama, Prime Video’dan geldi.

Fallout, 2 sezonuyla geri dönecek

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Prime Video’nun Fallout’ın 2. Sezonuna yeşil ışığı yaktığı görüldü. Bu kadar başarılı olmasının ardından 2. sezon onayı gelmesi pek şaşırtıcı değil. Zaten Variety’nin yakın zamanda paylaştığı bir iddia, diziye 2. sezon çekimleri için 25 milyon dolar kaynak sağlandığını ortaya koymuştu. Bugün gelen haber de sezonu resmî olarak doğrulamış oldu. Böyle devam ederse muhtemelen daha fazla sezonunu göreceğiz.

Fallout’ın ne kadar izlendiği konusunda kesin bir sayı paylaşılmadı. Ancak yapım, bir süredir platformun en çok izlenenler sıralamasında zirvede yer alıyor. Prime Video da ilk dört gününde dünya çapında hit hâline geldiğini ve platformda tüm zamanların en çok izlenen üç yapımından biri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Güç Yüzükleri’nden bu yana en çok izlenen sezon olmayı da başarmış.

Fallout evreninde geçen ve tamamen yeni karakterleri içeren yapım, bizi nükleer bombaların düşmesinin 219 yıl sonrasına, post apokaliptik bir Los Angeles’a götürüyor. Dizide, Vault-Tec’in sığınaklarından birinde hayatını geçiren Lucy’nin yüzeye çıkıp yaşadığı serüveni izliyoruz. Aynı zamanda bombaların düşüşü ve diğer gizemlerin aydınlatıldığını da görüyoruz.

Geneva Robertson-Dworet ve Graham Wagner, dizinin yaratıcıları konumunda. Christopher Nolan’ın kardeşi Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy da yapımcılar arasında. Başrollerde ise Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Clifton Moten ve Moises Arias gibi isimler var.

Dizi, Fallout 4 oyununun tekrar popüler olmasını sağlamıştı: