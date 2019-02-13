Family Guy Severler Yaşadı: Dizi En Az 1 Yıl Daha Sürecek

Yayınlanmaya başlandığı 1999 yılından beri soluksuz izlenen Family Guy'ın devam edeceği resmen açıklandı.

Family Guy, tam 17 sezondur reytinglerini ve hayranlarının gözündeki değerini üstüne koyarak yayınlanmaya devam ediyor. The Hollywood Reporter merkezli gelen habere göre Family Guy'ın sözleşmesi 2019-2020 sezonu için uzatıldı. Üstelik bu sözleşme yenilemesi aylar önce yapılmış.

Geçtiğimiz haftalarda 20th Century Fox'un, The Simpsons için 2 sezonluk daha anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Family Guy ile birlikte, ülkemizde de 2011'den beri belli bir kemik kitleye sahip olan Bob's Burgers'in de 1 yıllık yeni sözleşme aldığını eklememiz gerek.

Bildiğiniz üzere yaklaşık 3 yıldır Family Guy'ın bir de sinema filmi ile karşılaşacağımız haberlerini duyuyoruz. Fox, henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil.