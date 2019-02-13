Family Guy Severler Yaşadı: Dizi En Az 1 Yıl Daha Sürecek

Family Guy, tam 17 sezondur reytinglerini ve hayranlarının gözündeki değerini üstüne koyarak yayınlanmaya devam ediyor. The Hollywood Reporter merkezli gelen habere göre Family Guy'ın sözleşmesi 2019-2020 sezonu için uzatıldı. Üstelik bu sözleşme yenilemesi aylar önce yapılmış.
Geçtiğimiz haftalarda 20th Century Fox'un, The Simpsons için 2 sezonluk daha anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Family Guy ile birlikte, ülkemizde de 2011'den beri belli bir kemik kitleye sahip olan Bob's Burgers'in de 1 yıllık yeni sözleşme aldığını eklememiz gerek.
Bildiğiniz üzere yaklaşık 3 yıldır Family Guy'ın bir de sinema filmi ile karşılaşacağımız haberlerini duyuyoruz. Fox, henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil.