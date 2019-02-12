Turizm Bakanlığı, Türk Sinemasına 5 Milyon TL Destek Sağladı

Yeni dönemde sektördeki işleyişe daha fazla müdahil olacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli sinema üreticisine 5 milyon 526 bin TL'lik destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile yeni döndemde 44 milyon olan seyirci sayısını 100 milyona çıkarma hedeflerinin olduğunu ve bunun da yolunun her şehri sinema salonlarıyla donatmaktan geçtiğini belirtmişti.

Gelen bilgiye göre geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 1607 proje, Kültür ve Turizm bakanlığından destek fonu istedi. Alınan kurul kararı ile; 11 animasyon filme 270 bin, 57 belgesele 4 milyon 284 bin, 51 kısa filme 737 bin ve 22 senaryo projesine 235 bin TL destek verildi.

141 projeye, toplamda 5 milyon 526 bin TL'lik destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkân veren ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğinin yanı sıra uzun metrajlı kurgu film yapım ve yapım sonrası türlerindeki destek başvurularının değerlendirileceği kurulun ikinci toplantısı ise mart ayında yapılacak."