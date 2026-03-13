Family Guy Hayranlarına Müjde: Stewie’ye Özel Yeni Dizi Geliyor

Fox, yıllardır popülerliğini koruyan animasyon dizisi Family Guy evrenini genişletiyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Stewie Griffin için iki sezonluk yeni bir spin-off dizi planı yapılıyor. 2027–2028 sezonunda yayınlanacak yapım, Stewie’nin anaokulunda başlayan ve zaman–uzay maceralarına dönüşen hikâyesini anlatacak.

Family Guy, televizyon tarihinin en uzun soluklu animasyon komedilerinden biri olmaya devam ediyor. Dizinin sivri zekâlı, dünyayı ele geçirme planları yapan ve teknoloji meraklısı karakteri Stewie Griffin, yıllardır serinin en ikonik figürlerinden biri olarak görülüyor. Şimdi ise Fox, bu popüler karakteri merkeze alan tamamen yeni bir projeye hazırlanıyor.

Yeni dizi Stewie’nin anaokulundaki kaotik maceralarını anlatacak

Yeni dizinin hikâyesi, Stewie’nin eski anaokulundan atılmasıyla başlıyor. Bunun ardından Stewie, pek de iyi bir itibara sahip olmayan başka bir anaokuluna gönderiliyor ve burada daha önce tanımadığı çocuklarla birlikte okumaya başlıyor.

Ancak Stewie’nin sıradan bir öğrenci olması pek mümkün değil. Dizinin açıklamasına göre Stewie, geliştirdiği çeşitli teknolojik cihazları kullanarak arkadaşlarını zaman ve uzayda yolculuklara çıkaracak. Böylece sıradan bir okul günü bile kısa sürede oldukça çılgın ve sürreal maceralara dönüşecek.

Seth MacFarlane projede yine Stewie’yi seslendirecek

Yeni projede Family Guy’ın yaratıcısı Seth MacFarlane de yer alıyor. MacFarlane, dizide Stewie karakterini yeniden seslendirecek ve aynı zamanda yürütücü yapımcı olarak projede görev alacak.

Dizinin yaratıcı tarafında ise Family Guy’da uzun yıllardır çalışan isimlerden Kirker Butler bulunuyor. Butler, yeni seride showrunner olarak hikâyenin ana yönünü belirleyen isim olacak.