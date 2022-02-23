Fantastik Canavarlar serisinin merakla beklenen 3. filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminden karakter posterleri yayımlandı.

Harry Potter evreninde geçen ancak ilk seride gerçekleşen olaylardan yıllar öncesini anlatan Fantastik Canavarlar serisinin yeni filmi ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’ filminin ilk fragmanı bundan iki ay önce yayımlanmış; daha önceki iki filmde serinin kötüsü Geralt Grindelwald olarak izlediğimiz Johnny Depp yerine sevilen oyuncu Mads Mikkelsen’ı ilk kez gördüğümüz fragman serinin severlerini oldukça heyecanlandırmıştı.

İkinci fragmanı yakın bir zaman içerisinde yayımlanması beklenen filmden bugün de karakter posterleri yayımlandı. Fantastik Canavarlar serisinin ilk iki filminin ve Harry Potter serisinin son dört filmini yöneten David Yates’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, 15 Nisan 2022’de vizyona girecek.

Sihir kaldığı yerden devam ediyor

Serinin ikinci halkası olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları filminde yaşanan olayların ardından sihrin kaldığı yerden devam edeceği Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, kötü büyücü Grindelwald’ın karanlık güçlerinin iyice arttığı ve büyücülük dünyasının sıradan insanlar olan 'muggle'ların yanında 2. Dünya Savaşı’na dahil olduğu 1930’lu yılları anlatıyor.

Başrolünde Newt Scamender olarak Oscar’lı oyuncu Eddi Redmayne, Harry Potter evreninin en favori karakterlerinden Dumbledore’un gençliği olarak ise ünlü oyuncu Jude Law’ı izlediğimiz filmin kadrosunda Mads Mikkelsen, Dan Fogler, Ezra Miller, Valerie Pachner, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, Richard Coyle, Poppy Corby-Tuech ve Victoria Yeates gibi isimler de yer alıyor.

İşte "Fantastic Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" karakter posterleri