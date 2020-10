Far Cry 2 Remaster Mod İndirmeye Açıldı

Mod yapımcısı dannyhl, Far Cry 2 ve Far Cry 2: New Dunia için bir Remaster Mod yayınladı. Bu mod oyunun grafiklerini geliştiriyor, hatalarını gideriyor ve hem ses hem de oynanış iyileştirmeleri içeriyor.

Piyasaya çıkışından bu yana yıllar geçmesine rağmen hâlâ büyük bir oyuncu kitlesi bulunan oyunlardan biri olan Far Cry 2’nin yenilenmesini isteyen pek çok oyuncu bulunuyor. Oyuncuların bu talebine cevap ise oyun için mod hazırlayan dannyhl’den geliyor. Yeni mod paketi ile birlikte oyunda pek çok anlamda iyileştirmeler göze çarpıyor. Bunlar arasında yeni kaplamalar, gerçekçi ışık, geliştirilmiş su yüzeyler ve FX efektleri yer alıyor. Ayrıca oynanış ve ses için de dikkat çekici ilerlemeler bulunuyor. Mod ile yapılabildiği kadar iyileştirme Öncelikle bu modu indirecek olanların en nihayetinde bir mod indirdiklerini unutmaması gerekiyor. Her ne kadar oyunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen paket Ultra grafik seçeneklerini de desteklese de, yüksek poligonlu karakterler ya da ışın izleme teknolojisi gibi grafik teknolojileri beklememek gerekiyor. İLGİLİ HABER Far Cry 6'dan Türkçe Altyazılı Fragman Geldi (Video) Oyundaki görsel, işitsel ve oynanış iyileştirmelerine ek olarak bazı geliştirmeler de bulunuyor. Bunlar arasında yeni animasyonlar, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri ve geliştirilmiş görüş alanı yer alıyor. Ayrıca paketin içinde yeni bir gerçek dünya haritası, “Emergency Healing” modu ve “Holster” modu yer alıyor. Remaster Mod hataları gideriyor İLGİLİ HABER Mortal Kombat Filminin Senaristi, Far Cry 3'ün Filmini Yapmak İstiyor Far Cry 2 Remastered Mod yalnızca görsel ve işitsel iyileştirmeler içermiyor. Paketle birlikte pek çok oyun içi hata da düzeltiliyor. Örneğin artık gizlenerek adam öldürmek mümkün olurken oyuncu dayanıklılığı ve hareketleri de iyileştirildi. Silahlar da “daha gerçekçi” hale getirildi. Yeni Remastered Mod paketini buradan indirebilirsiniz. Yeni paketle birlikte oyuncuların taleplerine bir nebze de olsa karşılık verilmiş olacak. Yine de modun resmi bir mod olmadığını hatırlatmakta fayda bulunuyor. Yani yaşanabilecek sorunlardan yapımcı firma Ubisoft sorumlu olmayacak, oyuncuların inisiyatifinde bir güncelleme olacak.

Kaynak : https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/far-cry-2-remaster-mod-is-now-available-for-download/

