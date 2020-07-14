Far Cry 6'dan Türkçe Altyazılı Fragman Geldi (Video)

Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı, Far Cry 6 için Türkçe altyazılı bir fragman yayınladı. Ayrıca oyunun mevcut nesil konsollarda alınması durumunda yeni nesil konsollara ücretsiz aktarılacağı açıklandı.

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, oyun endüstrisindeki birçok popüler oyunun da yayıncısı ve geliştiricisi konumunda. Fransa merkezli şirketin elinde bulundurduğu bu markalardan bir tanesi de Far Cry serisi.

İşte Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı, bu serinin son oyunu Far Cry 6'nın Türkçe altyazılı fragmanını yayınladı. 4 dakikalık bu fragmanın sonunda ayrıca oyunun çıkış tarihi ve çıkış yapacağı platformlar da açıklandı.

Far Cry 6'nın Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı

Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, daha önce Better Call Saul, The Mandalorian ve Okja gibi yapımlarda da boy göstermiş olan Giancarlo Esposito'nun diktatör Anton Castillo'yu canlandırdığını belirtti.

Ayrıca 18 Şubat 2021 tarihinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de, piyasaya sürüldükleri tarihte ise Xbox Series X ve PlayStation 5'de oynanabileceği açıklandı. Far Cry 6'da da diğer birçok oyunda olduğu gibi yeni nesle ücretsiz geçiş şansı tanınıyor. Mevcut nesildeki konsollarda oyunu alan kullanıcılar, yeni nesil konsollara geçiş yaptıklarında oyuna yeni nesil konsollarda ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Oyun, ayrıca Epic Games üzerinden ön siparişe de açılmış durumda. Oyunun sürümleri ve ön sipariş fiyatları ise şöyle;

Far Cry 6 – Standart Edition: 269 TL

Far Cry 6 – Gold Edition: 449 TL

Far Cry 6 – Ultimate Edition: 495 TL

Epic Games'te oyunun sayfasında yer alan bilgilere göre Gold Edition almanız durumunda Season Pass'e, Ultimate Edition almanız durumunda ise Season Pass'e ek olarak ultimate pakete sahip olabileceksiniz.