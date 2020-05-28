Far Cry 5, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Olarak Oynanabilecek

Fransa merkezli video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, sevilen yapımı Far Cry 5’in bu hafta sonu boyunca Uplay platformu üzerinden ücretsiz oynanabileceğini müjdeledi. Yalnızca PC kullanıcılarının yararlanabileceği kampanya, 29 Mayıs Cuma günü 16:00 ila 31 Mayıs Pazar günü 23: 00 arasında geçerli olacak.

İlk kez 2004 yılında oyuncularla buluşan Far Cry’ın beşinci halkası, bu hafta sonu PC kullanıcıları için ücretsiz olacak. Müjdeyi resmi Twitter hesabından veren Ubisoft, Far Cry 5’in 29-31 Mayıs tarihleri arasında Uplay'den ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

İki günde oyundan yüzde 100 verim almayacağınızı düşünebilirsiniz, ancak Far Cry 5 yaklaşık 20 saatlik bir hikayeye sahip. Bu da oyunu bitirmek için önünüzde yeterli zamanın olduğu anlamına geliyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki çıkışını Mart 2018 tarihinde gerçekleştiren oyun, çoğu insan tarafından serinin en başarılı halkası olarak kabul ediliyor.

Far Cry 5, 29-31 Mayıs tarihleri arasında Uplay'de ücretsiz oynanabilecek

ABD’nin Montana eyaletinde geçen Far Cry 5’te, The Project at Eden's Gate olarak bilinen ve kıyamete inanan fanatik bir tarikat ile mücadele ediyoruz. Bölgede baskı altında yaşayan topluluğa özgürlüğünü kazandırmak için harekete geçmemiz ve direniş başlatmamız gerekiyor. Fakat keşfettiğiniz yerlerdeki yerli halkla ve hayvanlarla müttefikliğiniz hikayenizi asla tahmin edemeyeceğiniz farklı noktalara götürüyor.

Ubisoft’un açıklamasına göre PC kullanıcıları, 29 Mayıs Cuma günü 16:00 ila 31 Mayıs Pazar günü 23:00 arasında Far Cry 5’i ücretsiz olarak oynayabilecekler. Bu arada, Uplay platformu üzerinden şimdi önyükleme yapıp, daha sonrasında ilerlemenizi sürdürebilirsiniz.

Oyunda, The Project at Eden's Gate olarak bilinen kıyamete inanan fanatik bir tarikat ile mücadele ediyoruz

İki günlük deneyimden memnun kalmanız halinde, standart sürüme yüzde 75 indirimle 67.25 TL'ye, Gold sürüme ise yine yüzde 75 indirimle 101.25 TL'ye sahip olabileceksiniz, ancak bu indirim kampanyasının 2 Haziran’a kadar geçerli olacağını söylemiş olalım. Dolayısıyla önünüzde karar vermek için dört günlük bir süre bulunuyor. Eğer Far Cry 5’i satın almak gibi bir düşünceniz varsa, bu fırsatı kaçırmamanızda fayda var. Far Cry 5'in Ubisoft sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.