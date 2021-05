Far Cry 6 - Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Oynanış Videosu

Uzun süredir beklenen aksiyon oyunu Far Cry 6’nın merak edilen çıkış tarihi, bugün yayınlanan bir videoyla oyunculara duyuruldu. Yaklaşık 10 dakikalık oynanış videosunun yanı sıra Ubisoft, bir de oyunun ana karakterini tanıtan kısa bir fragman yayınladı. Oyunun çıkış tarihi ise 7 Ekim olarak belirlendi.

2000’li yıllardan beri her oyunuyla büyük kitlelerin ilgisini üzerine çeken aksiyon-FPS serisi Far Cry’ın yeni oyunu için süren bekleyişte sona yaklaşıldı. Geliştirici Ubisoft, bugün YouTube kanalı üzerinden Far Cry 6’nın oynanış videosunu yayınladı. Ayrıca çok uzun zamandır belli olması beklenen çıkış tarihi de yine şirket tarafından oyunseverlere duyuruldu.

Bugün akşam saatlerinde yayınlanan fragmanda silahlar, araçlar, karakterler ve mekanlar gibi birçok detayı oyunculara sunan oyun içi görüntülerin yanı sıra; kadın ya da erkek olarak seçilebilen baş karakterin de tanıtımı yapıldı. Far Cry 6’nın herkesin merak ettiği çıkış tarihi ise 7 Ekim olarak belirlendi.

Far Cry 6 I Oynanış videosu

Far Cry 6’nın yeni videosunda en çok dikkat çeken detaylardan biri, seslendirmeli bir baş karakterin varlığı oldu. Zira önceki oyunda baş karakterin seslendirilmemiş olması, oyuncular tarafından çoğunlukla negatif yorumlarla karşılanmıştı. Oyunun kötü karakteri Anton Castilo ve oğlu Diego’nun da daha detaylı şekilde gösterildiği fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise birlikte maceralara atılabileceğimiz deri ceketli bir timsah oldu.

Dani Rojas karakter fragmanı:

Videonun anlatıcısı, Far Cry 6’yı “oyuncuların kendini adrenalin dolu, kaotik bir modern gerilla devrimi içerisinde bulacağı bir oyun” olarak nitelendirdi. Tropik ada Yara’nın başında bulunan diktatör Anton Castilo’ya karşı mücadele vereceğimiz Far Cry 6, oyunculara seçmesi için karakter cinsiyeti seçeneği de sundu. Kadın ya da erkek olarak oynanabilecek olan Dani Rojas karakteri, yine bugün kısa bir fragmanla meraklılara tanıtıldı.

Far Cry 6’nın fiyatı, çıkış tarihi ve çıkacağı platformlar:

Yapılan açıklamaya göre Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Büyük bir hayran kitlesinin artık beklemekte zorluk çektiği oyun; PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve Google Stadia platformları için satışa sunulacak. Oyunun farklı platformlardaki ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

Far Cry 6 Standard Edition: 269 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 449 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 495 TL

Far Cry 6 Standard Edition: 569 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 809 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 959 TL