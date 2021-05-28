Dying Light 2 - Fiyat, Oynanış Videosu, Çıkış Tarihi

Geliştirici firma Techland, bugün düzenlenen bir etkinlikle birlikte oyunseverlerin gözünü yollarda bırakan Dying Light 2'yle ilgili tüm detayları paylaştı. Yapılan duyuruyla birlikte oyunun resmi adı, fiyatı, çıkış tarihi ve oynanış videosu da yayınlandı.

Polonya merkezli oyun geliştiricisi Techland’in ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürdüğü zombi temalı hayatta kalma oyunu Dying Light, yıllar içerisinde sektördeki yerini sağlamlaştırarak türünün en iyi oyunlarından biri haline gelmeyi başardı. Gerek PC’de gerek konsollarda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve son derece olumlu geri dönüşler alan yapımın devamı için de bir süredir çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda geliştirici firma, Dying Light 2’nin çıkacağını geçtiğimiz yıllarda duyurmuş olsa da oyunun çıkış tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından Dying Light 2 için resmi çıkış tarihi, fiyat bilgisi ve oynanış videosu nihayet paylaşıldı.

Dying Light 2 Stay Human I Resmi oynanış videosu

Geliştirici firma tarafından canlı yayında yapılan açıklamaya göre serideki ikinci yapım, Dying Light 2 Stay Human adıyla bu yılın sonunda piyasaya sürülecek. Hikâyenin ve kadronun genişlediği bu oyunda da tıpkı ilk oyundaki gibi kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız.

Oyunun hikayesinden de bahsetmek gerekirse Steam, Dying Light 2 Stay Human’ı şu sözlerle tanıtıyor: “Virüs kazandı ve medeniyet Karanlık Çağ'a geri döndü. İnsanlığın son yerleşkelerinden biri olan Şehir, yıkılmanın eşiğinde. Hayatta kalmak için çevikliğini ve dövüş yeteneklerini kullan ve dünyayı yeniden şekillendir. Seçimlerin herkesin kaderini belirleyecek.”

Dying Light 2 Stay Human fiyatı ve çıkış tarihi:

Yapılan açıklamaya göre Dying Light 2 Stay Human, 7 Aralık 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XIS, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak. Şu anda ön siparişe açık olan oyunun fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam)

Dying Light 2: 349 TL

349 TL Dying Light 2 Deluxe: 469 TL

469 TL Dying Light 2 Ultimate: 599 TL

PlayStation Store

Dying Light 2: 469 TL

469 TL Dying Light 2 Deluxe: 569 TL

569 TL Dying Light 2 Ultimate: 709 TL

Xbox Store

Dying Light 2: 470 TL

470 TL Dying Light 2 Deluxe: 575 TL

575 TL Dying Light 2 Ultimate: 700 TL

Hayranların gözünü yollarda bırakan Dying Light 2 Stay Human’da ayrıca Türkçe arayüz ve altyazı desteği de bulunacak. Peki, siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci oyun için yaklaşık 7 yıl süren bu bekleyişe değecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.