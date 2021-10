Far Cry 6 Oyuncuları, Oyunun Kötüsünden Tehdit Mesajı Alıyor

Far Cry 6’nün diktatör kötüsü Anton Castillo, oyuna ara veren oyuncuları e posta ile tehdit etmeye başladı.

Far Cry 6, serinin üçüncü oyunundan beri oluşan kısır döngüyü kırmaya çalışmış ve bunu kısmen başarmıştı. Ancak Ubisoft her ne kadar yenilik getirmeyi amaçlasa da serinin ilk oyunlarından beri var olan “üs ele geçirme” görevleri önceki oyunları oynayanları Far Cry 6’dan biraz koparmıştı.

Oyunu satın alan pek çok oyuncu da bu klasikleşmiş Far Cry sisteminden sıkıldığı için oyunu biraz oynayıp bırakmıştı. Ancak bu kez onları oyuna çeken şey oyunun baş kötüsünün tehdit içeren e postası oldu.

Castillo’dan mesaj var

Oyunun ikonik baş kötüsü Anton Castillo, oyunu yarım bırakan oyunculara “Beni hayal kırıklığına uğrattın” başlıklı bir e posta gönderiyor ve “Yara’yı rahatça kontrol etmemi sağladığın için teşekkür ederim. Merak etme, Yara emin ellerde.” diyerek imalı bir şekilde diktatör rejimine devam ettiğini ve yaptıklarımızın yeterli olmadığını söylüyor.

Bu e posta kısa sürede oyunun Reddit forumunda popüler oldu ve oyuncular tekrar oyuna girmeye başladı. Oyun firmalarının kullanıcılara bu tarz mesajlar atması aslında yeni bir durum değil. Daha önce de Destiny 2’nin yapımcıları, oyuncuları özel bir etkinliğe çekmek için oyuncuların savaş anlarından oluşan bir animasyonu e posta ile göndermiş ve oyuncu kitlesinin büyük bir bölümünü tekrar oyuna çekmeyi başarmıştı.

Diktatörümüz her şeyin kaydını tutuyor

Kötü Diktatörümüz Anton Castillo e postasında oyunu kaç saat oynadığımızı, kaç kişiyi öldürdüğümüzü, kaç adet farklı silah topladığımızı ve bunun gibi bir çok istatistiği bize söyleyerek yine imalı bir şekilde bizimle dalga geçiyor.

Yapımcıların attığı bu e posta her ne kadar kısa süreli olarak oyuncuları oyuna çekse de ilerleyen dönemlerde çıkacak ek paketlerin oyuncuları oyuna uzun vadeli bağlayıp bağlayamayacağı tam bir merak konusu.