Türkiye’deki Oyuncuların Oyun Oynama Alışkınları Belli Oldu

Türkiye’deki oyuncuların oyun oynama alışkanlıklarını ve tercihlerini gösteren araştırma, ülkemizde en çok tercih edilen oyun türünden kimin hangi platformda oyun oynadığına kadar birçok detayı bizlere sunuyor.

Oyun oynamak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilen bir faaliyet. Pek çok oyuncu için oyunlar, hayatın zorluklarından kaçış noktası ve insanlarla sosyalleşmek için bir mecra haline geldi. Özellikle pandemi döneminde eve kapanan insanlar, hayatın monotonluğundan kaçmak için oyunlara başvurdu.

Pandemi döneminde tüm dünyadaki olumsuzluklara rağmen son sürat büyüyen oyun sektörü ve dünyası, Türkiye’de de oldukça büyük bir büyüme yaşadı. Dorinsight tarafından yapılan ve 24 yaş üstüdeki 464 kişinin katılımıyla hazırlanan araştırma, Türkiye’deki oyun alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin oyun alışkanlıkları ne?

Araştırmanın verilerine göre Türkiye’de oyuncuların %35’lik kısmı günde 1-2 saatini oyunlara ayırırken 6 saatten fazla oyun oynayanların oranı ise sadece %3 ile sınırlı kalıyor. Oyun oynayan kişilerin gün içinde en çok oyun oynadıkları zamanın ise akşamları olduğu yine bu araştırmada karşımıza çıkıyor.

Katılımcıların %69 gibi büyük bir çoğunluğu, pandemi nedeniyle oyun oynama sürelerinin arttığını ya da oyun oynamaya başladıklarını belirtiyor.

En çok oynanan oyun türü bulmaca

Şu anda oyun dünyası her ne kadar açık dünya rol yapma ve aksiyon oyunlarına ve rekabetçi online oyunlara doğru yönelmeye başlasa da ülkemizde en çok tercih edilen oyun türü bulmaca oyunları. %59 gibi ezici bir çoğunluk tercihini bulmaca oyunlarından yana kullansa da %47’lik bir kesim de oyun dünyasının trendlerini takip ederek aksiyon oyunlarına yönelmiş durumda.

Oyuncuların %35’lik bölümü oyunları “iyi vakit geçirmek ve eğlenmek” için oynadıklarını söylüyor. Rekabetçi oyunların oynanmasındaki temel sebep olarak kazanma duygusunu tatmak isteyenlerin ise %17’lik kesim olduğu bu araştırmada karşımıza çıkıyor. %2’lik bir kesim ise oyunları “sosyalleşmek” için oynadıklarını belirtiyor.

En çok oyun mobil platformlarda oynanıyor

Ülkemizde bilgisayar ve konsol fiyatlarının her geçen gün gittikçe yükselmesi sebebiyle ne yazık ki pek çok kullanıcı güncel bilgisayarlar ve konsollara erişmekte güçlük çekiyor. Durum böyle olunca araştırmaya katılan katılımcıların %75’inin oyunlarını ağırlıklı olarak mobil cihazlar üzerinden oynadığı ortaya çıkıyor. Oyun oynamak için bilgisayar kullananların oranı %22 iken konsol kullananların oranı ise %3 olarak belirtiliyor.

Yine ülkemizde oyun fiyatlarının son dönemlerde âdeta arşa çıkması sebebiyle katılımcıların %81’lik bir kısmı tercihini ücretsiz oyunlardan yana kullanıyor. Oyunlara para veren oyuncuların ise satın almadan önceki en önemli kriterinin kullanıcı yorumları ve incelemeleri olduğu ortaya çıkıyor. YouTube ve Twitch üzerindeki oyun yayıncılarının yorumları ve incelemeleri ise %12’lik bir kesimin oyun alırken dikkat ettiği nokta oluyor.

Bilgisayar kullanıcılarının %29’luk bir kısmı bilgisayarlarının 3 yıldan daha eski olduğunu belirtirken konsol kullanıcılarının %56’lık bir kesimi konsollarının yaşının 6 ay ila 2 yıl arasında olduğunu açıklıyor.

Oyun dünyası küresel olarak her ne kadar bilgisayar ve konsolları için yüksek grafikli ve gerçekçi açık dünya aksiyon oyunlarına yönelmiş olsa da ülkemizde çoğu insan mobil cihazlardan bulmaca ve strateji oyunlarını tercih ediyor. Bu durum hem küresel firmaların ülkemizdeki oyunculara özel dil ve fiyat yerelleştirmesi yapmasının önüne geçiyor hem de mobil cihazlara bulmaca ve strateji oyunları geliştiren firmaların Türkiye’ye daha fazla özen göstermesine neden oluyor.