Ubisoft, yanlışlıkla resmî sitesinde Far Cry serisinin dizi uyarlamasının geleceğini açıkladı. İşte FX imzası taşıyacak yapım hakkında ilk bilgiler.

Video oyunlarının film ve dizi uyarlamalarının sayısı son yıllarda iyice artış göstermeye başlamıştı. The Last of Us, Fallout, Mortal Kombat, Arcane ve daha birçok yapım buna örnek gösterilebilir. Şimdi gelen bilgiler ise çok sevilen bir serinin daha dizi olarak uyarlanacağını ortaya koydu.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft, “yanlışlıkla” yaptığı bir açıklamayla ikonik seri Far Cry’ın dizi olarak uyarlanacağını duyurdu. Duyuru, şirketin resmî sitesi üzerinden yayımlandı ancak kısa süre sonra kaldırıldı.

FX’te yayımlanacak, tıpkı oyun gibi her sezon farklı bir hikâye anlatacak

Kullanıcılar tarafından açıklamadan edinilen bilgilere göre Far Cry serisini, Disney bünyesinde faaliyet gösteren ve birçok başarılı diziye sahip olan FX çekecek. Dizinin antoloji türünde olacağı aktarılmış. Yani her sezonunda farklı bir hikâye işlenecek, farklı karakterler yer alacak. Oyunlara benzeyeceğini söyleyebiliriz. Sezonların Far Cry oyunlarından ilham alan hikâyelerle gelip gelmeyeceğini ise bilmiyoruz.

Far Cry dizisi, It’s Always Sunny in Philadelphia ile tanınan Rob Mac ve Fargo dizinin yaratıcısı olan Noah Hawley imzası taşıyacak. Mac’in dizinin muhtemelen ilk sezonunda başrol olacağı da gelen bilgiler arasında. Ne zaman çıkacağı, resmî duyurunun yapılacağı tarih ve diğer detayları gibi konularda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.