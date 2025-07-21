Ubisoft, oyunseverler arasında tartışma yaratan bir açıklamada bulundu. Şirkete göre tekli oyunlarda oyun içi özellikleri ücretli yapmak, oyunu oyuncular için daha eğlenceli hâle getiriyor.

Assassin’s Creed’den Rainbow Six Siege’e kadar farklı türlerden birçok popüler oyun seriyi bünyesinde bulunduran Ubisoft, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biriydi. Öyle ki Ubisoft’un oyunlarını dünya çapında milyonlarca insan oynuyordu. Ancak şirketten gelen bir açıklama, tartışma yarattı.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yıllık mali raporunu yayımladı. Raporda, şirketin iş modeli ve stratejilerinden de kapsamlı bir şekilde bahsedildi. İşte tam olarak burada oyun içi özelliklerin ücretli olması konusunda yer alan bir ifade dikkat çekti.

"Single player yapımlarda oyun içi özellikleri ücretli yapmak oyunları daha eğlenceli hâle getiriyor"

Raporda oyunlarda ücretli özellikler hakkındaki bölümde 2 birbiriyle çelişen açıklama yer alıyor. İlkinde Ubisoft, premium oyun geliştirirkenki altın kurallarının oyuncuların oyunları oynarken çok fazla para harcamadan oyunun tadını sonuna kadar çıkarmasını sağlamak olduğunu söyleyen ifadeler var.

İkincisi ise tepki çekebilecek olan açıklama. Öyle ki şirket, premium oyunlarda gördüğümüz ücretli oyun içi özellikler stratejisinin oyunları daha eğlenceli hâle getirdiğini söylemiş. Karakterleri kişiselleştirmeyi, oyunda daha hızlı ilerlemelerini sağlaması nedeniyle daha eğlenceli yaptığını da eklemiş.

Ücretli oyun içi özellikler, özellikle ücretsiz oyunlarda yaygın bir durum. Oyuncuya haksız avantaj sağlamadığı sürece karakter alımları, kozmetik ürünler gibi konularda kullanılması gayet normal bir durum. Ancak premium oyunlarda bu tarz bir strateji ne kadar doğru tartışılır. Öyle ki oyuncular, oyuna zaten yüksek miktarlar verebiliyor. Buna ek olarak DLC dışında ayrı paralar talep etmek, onlar için eğlenceli olmaktan ziyade sinir bozucu bir hâl alabiliyor. Bu yüzden Ubisoft’un bu düşüncesine katılanların sayısı bir hayli az demek yanlış olmaz.