Son yılların en popüler çiftçilik simülasyonlarından olan Farming Simulator serisi, sürekli oyun vermeye devam ediyor. Ancak farklı tatlarda birçok çiftlik temalı oyun mevcut ve hepsi birbirinden farklı oyun tecrübesi sunuyor. Bu yüzden biz de Farming Simulator sevenler için 10 benzer oyunu kısaca inceledik.

Son yıllarda popülerlik kazanan simülasyon oyunlarının birçok alt türü var. Bunlardan en popüler olanlarından biri ise çiftçilik simülasyonları. Farmville oynayanlar bilir, bilgisayar başında bitki yetiştirmenin ve hayvanlarla ilgilenmenin verdiği ilginç bir huzur vardır. Bu belki doğaya olan özlemimizden, belki de basit yaşam ihtiyacımızdandır. Çiftlik oyunları, kimi şehir insanının günün sonunda rahatlamak için başvurduğu bir yöntem. Bu oyunlardan günümüzde en bilineni ise Farming Simulator.

Farming Simulator serisi, son yılların en çok sevilen oyunlarından biri. En son Farming Simulator 20’yi veren serinin geçmişi 2008’e dayanıyor. Oyun, çiftlik hayatını ayrıntılı bir şekilde simüle ediyor. Tarım araçları kullanmak, hayvanlara bakmak ve diğer çiftlik işlerini yapmak oyunculara hem zevk hem huzur veriyor. Bu kategoride ya da yakın temada birçok sevilen oyun bulunuyor. Oynanışı, grafikleri, kamera açıları farklı olan bu oyunların ortak noktası, çiftlik havasını tatmin edici şekilde canlandırmak. Biz de köy havasını oyunla birleştiren, Farming Simulator benzeri oyunları sizler için derledik.

Stardew Valley:

Çıkışının üzerinden 5 yıl geçen Stardew Valley, hâlâ birçok insan tarafından oynanıyor. Oyunun basit retro görünümü, tasarımı ve sürekli yenilenmesi; oyuncuların ilgisinin nedenlerinden bazıları. Oyunda bir avuç para ve birkaç aletle yeni çiftlik hayatınıza başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızı da davet edebildiğiniz çiftliğinizi güzelleştirmek ve geliştirmek zaman alıyor. Ancak oyun bu süreci oldukça eğlenceli kılıyor. Bir yandan yeni yerler ve karakterler keşfederken; diğer yandan da madencilik, çiftçilik, balıkçılık gibi yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz. Yani oyun çiftçilik teması üzerine olmakla beraber aslında çok daha geniş bir oynanışa sahip. Stardew Valley masaüstü, konsol ve mobil platformlarda binlerce memnun oyuncu tarafından oynanıyor.

My Time At Portia:

Sevimli grafikleriyle çocuklar için hazırlanmış bir animasyon filmini andıran My Time At Portia, Farming Simulator benzeri bir oyun olmakla beraber çok daha kapsamlı bir oynanışa sahip. Mini oyunlar, festivaller ve keşfedilecek mekanlarla dolu oyun, çiftliğinizi temelden inşa etmenize olanak sağlıyor. Oyun Minecraft’tan aşina olduğumuz ağaç kesme işlemiyle başlıyor, tasarladığınız çiftliği her gün geliştiriyorsunuz. 2018 yılında piyasaya sürülen My Time At Portia masaüstü ve konsol platformlarda mevcut.

Kynseed:

Fable’ın yaratıcıları tarafından geliştirilen sandbox RPG oyunu Kynseed, 90’lar ve 2000’ler çocuklarının el konsollarından aşina olacağı çok daha retro bir oynayışa ve tasarıma sahip. Şu anda erken erişimde olan oyunda maceralara atılmak, NPC’lerle ilişkiler kurmak, eşyalar bulmak ve üretmek mümkün. Kynseed oynarken geçiminizi sağlamak için demirci, hancı, çiftçi ve benzeri meslekler edinebiliyorsunuz.

Farmer’s Dynasty:

2017 çıkışlı simülasyon oyunu Farmer’s Dynasty, Farming Simulator’a gerçekçilik bakımından çok daha yakın konumda. Gerçekçi grafikleri ve ayrıntılı oynayışıyla listedeki diğer oyunlardan ayrılan çiftlik oyununda çiftlik sahibi olmaya dair her şeye rastlamak mümkün. Arıcılık, seracılık, çeşitli tarım araçlarının kullanımı, misafir ağırlama ve daha nicesi. Steam’de Farmer’s Dynasty’nin de bulunduğu bir pakette Lumberjack’s Dynasty ve Medieval Dynasty oyunlarına da sahip olmak mümkün. Bu oyunlar, Farmer’s Dynasty ile aynı mekaniklere sahip olmakla beraber biri odunculuk, diğeriyse Orta Çağ yaşamını simüle ediyor. Bu oyunlar masaüstü ve konsol platformlarda oynanabiliyor.

Staxel:

Renkli ve eğlenceli yapısıyla çiftlik simülasyonu meraklılarının dikkatini çeken Staxel’in dünyasında her şey küçük küplerden oluşuyor. Bu köşeli evren, çiftlik temalı bir Minecraft’tan çok bir LEGO oyununu andırıyor. Oyuna yeni gelişen bir köyün yeni hanesi olarak başlıyorsunuz. Çevrimiçi eşli oyun özelliğiyle arkadaşlarınızı köyünüze davet edebildiğiniz oyunda çok fazla kullanılabilir eşya bulunuyor. Çevreyle etkileşim ise oldukça fazla, etrafınızdaki dünyayı kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. 2018’de çıkan oyun sadece Windows ve SteamOS sistemlerde oynanabiliyor.

Minecraft:

Listede sadece çiftçilikten ibaret olmayan başka oyunlar da varken, Minecraft’ı da eklemesek olmazdı. Hayatta kalacak bir üs inşa ettikten sonra Ender ejderini yenmek gibi görevleri bitirmeyi amaçladığımız bu oyunda hayatta kalmanın en önemli faktörlerinden biri, listemizin konusu olan çiftçilik. Minecraft’ta hayvan bakımı, sebze yetiştirmek gibi aktiviteler, Farming Simulator gibi oyunlardan çok daha basit. Su kenarına ektiğiniz bitkiler büyüyor, besin verdiğiniz hayvanlar ürüyor. Ancak çiftçilik yapacağınız, birçok kaynak üreteceğiniz alanların tasarımı sizlere kalmış. Oyunun sağladığı olanaklarla birçok tarım, madencilik, ve hayvancılık icadı üretmek tamamen sizin elinizde. Bu özelliğiyle oyun simülasyon kategorisine girmemesine rağmen huzur verici ortamlarda yaratıcılığınızı konuşturmanıza olanak tanıyor. 2009 yılından beri eskimeyen efsanenin masaüstü, konsol ve mobil platformlar için farklı versiyonları bulunuyor.

Verdant Skies:

Derin hikaye anlatımıyla ve elle çizilmiş dünyasıyla Verdant Skies, oyuncuya koloni oluşturmak için mistik bir dünya sunuyor. Karakterinizi oluşturmak için sunulan onlarca seçenek sayesinde kendinize en uygun karakteri oluşturuyorsunuz. Amacınız, yerleşim bölgesini geliştirecek şekilde koloninizi yönetmek, görevlendirmek, ve çiftçilikle geçiminizi sağlamak. Karakterler arası etkileşimin oldukça ayrıntılı olduğu Verdant Skies, sadece masaüstü platformlar için sunuluyor.

Harvest Moon: Light of Hope:

İlk oyunu 1998 ve son oyunu 2019’da çıkan, yapımcılarının arasında Nintendo’nun da bulunduğu Harvest Moon serisi, çiftlik temalı oyunların öncülerinden sayılıyor. Harvest Moon: Light of Hope’taki asıl amaç, kasabanızı ve deniz fenerini topladığınız malzemelerle onarmak. Yeni mekanlar ve eşyalar elde etmek için köylülerin isteklerini yerine getirdiğiniz oyunda evlenmek, arkadaşlar edinmek ve aile kurmak mümkün. Farming Simulator’ın da öncüsü sayılan çiftlik simülasyonu, konsollarda ve masaüstü platformlarda destekleniyor.

Doraemon: Story of Seasons:

Manga karakteri Doraemon’la birlikte atıldığınız bu çiftçilik macerası, yıkılmış bir çiftlikte başlıyor. Tarım, hayvancılık ve eşya üretimiyle hayata döndürdüğünüz çiftliği özelleştirmek size kalıyor.

Farm Together:

İster tek oyunculu, ister çevrimiçi eşli, ister bölünmüş ekran eşli modunda oynayabileceğiniz Farm Together, üç boyutlu FarmVille benzeri bir oynanışa sahip. Oyunu kapattığınızda zaman akmaya devam ediyor, ekinleriniz büyümeyi sürdürürken sorumluluklar da artıyor. Arkadaşlarınızı ziyaret edebileceğiniz oyunda karakterinizi istediğiniz gibi giydirip, özelleştirin. Basit kullanımlı yetki sistemiyle ziyarete gelen yabancıların çiftlikte yapabileceği şeyleri sınırlandırın.

Farming Simulator benzeri çiftlik oyunları listemizin sonuna geldik. Kategorinin sevilen popüler oyunlarını kısaca incelemeye ve anlatmaya çalıştık. Sizin listede yer vermemiz gerektiğini düşündüğünüz bir oyun var mı? Ya da bu oyunlar arasından oynayıp beğendiğiniz bir oyun oldu mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve favori çiftçilik oyununuzu bizlerle paylaşmayı unutmayın!