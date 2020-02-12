Fas Ticaret Bakanından BİM'e Mağaza Kapatma Tehdidi

Fas Ticaret Bakanı, BİM'in sattığı ürünlerin en az yarısını kendi ülkelerinden tedarik etmemesi durumunda şirketin Fas'taki mağazalarını kapatabileceklerini söyledi. Bakan ayrıca Türkiye ve Fas arasındaki serbest ticaret anlaşmasının tekrar gözden geçirildiğini belirtti.

Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler olması yönünde uyardı. Bakanlık, bu koşulun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini ifade etti. Rabat ile Ankara, ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yeniden düzenlenmesi için görüşmelere başladı.

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy, dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, "Türkiye'nin desteğiyle Fas'a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor" dedi. Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye'nin gözden geçireceğini ifade etti ve anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini vurguladı.

Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. İki ülke arasında anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütülüyor. Elalamy, serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye'nin gözden geçireceğini ifade etti.

Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen Elalamy, uzlaşma sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti. Bakan, Türkiye'nin Fas'a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde 1’ini aşamadığına dikkat çekerek, "Diğer ülkelerle açıklar, yatırımlarla telafi edilebiliyor" dedi.