Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, alışveriş fişleri ve plastik kaplarda bulunan bir maddeye karşı uyarıda bulundu. Bu ürünlerde bulunan bir madde, özellikle anne ve bebek sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

Neredeyse her gün alışveriş yapıyoruz, ancak alışverişin sadece cebimizi değil sağlığımızı da etkilediği bir özelliği ortaya çıktı. Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, alışveriş fişlerinde erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltan bir madde bulunduğunu belirterek, çıplak elle dokunulmaması konusunda uyardı.

Dr. Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararı bulunan "Bisfenol-A" maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı. Bu maddeyi içeren ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, "Milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışveriş slipleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar, Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor" diyor.

Bisfenol-A adlı maddenin hormonları bozarak erkeklerde sperm üretimini ve testosteron hormonu salınımını azaltıp, testis boyutlarını küçülttüğünü bildiren Dr. Buyrukçu, söz konusu maddenin kadınlardaki etkisini özellikle vurguluyor. Açıklamaya göre Bisfenol-A maddesi, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor, yumurtalık boyutlarını küçültüyor, erken menopoza yol açıyor, embriyonun rahime tutunmasını güçleştiriyor. Yani bu kimyasala sürekli maruz kalan hamile kadınlar ve bebekleri de risk altında.

Dr. Buyrukçu, "Söz konusu madde, plasentadan bebeğe geçerek bebeğin gelişimini ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor ve doğumdan sonra davranış bozukluğuna yol açıyor. Erkeklerde prostat büyümesi ve prostat kanserini, kadınlarda meme kanserini, her iki cinste guatr ve tiroid bezi kanserini tetiklediğine, karaciğer ve böbrek üzerinde zehirleyici etkileri olduğuna dair araştırmalar var. Çoğumuzun, çağın hastalığı diyerek normal karşıladığı davranış bozukluklarından saldırganlığın dahi bu maddeyle ilişkisi bulunuyor." sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

Dr. Buyrukçu ayrıca Bisfenol-A maddesinin alışveriş fişlerinin yanı sıra plastik yiyecek saklama kaplarında, en önemlisi de biberonlarda ve oyuncaklarda kullanıldığına da dikkat çekti. Plastiğin içindeki yiyeceğin ısı ve ışığa karşı korunmasını ve daha uzun süre saklanmasını sağlayan bu maddenin, çocuklarda erken ergenleşmeye yol açtığını belirtti.

Son olarak Dr. Buyrukçu, "Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, kullandıkları plastik ürünlerin içeriğini kontrol etmeleridir. Bu ürünler Bisfenol (BPA ve BPS) içeriyorsa kesinlikle hayatlarından çıkarmaları, alışveriş fişleri ve kredi kartı sliplerini çıplak elle tutmamaları. Ayrıca çocuklarına bu alışkanlığı kazandırmaları da büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.