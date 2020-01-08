Fast & Furious Crossroads'tan Oyun İçi Görseller Paylaşıldı

Sinema dünyasında milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran ve oyun dünyasına da el atan Hızlı ve Öfkeli markasının oyunu Fast & Furious Crossroads’tan bazı görseller paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde oyunda yer alacak bazı arabalar da yer alıyor.

Yıllar boyunca beyaz perdede boy gösteren ve milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarına toplayan Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) markası, bu kez de oyun dünyasına gelmeye hazırlanıyor.

Japonya merkezli bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Bandai Namco, Hızlı ve Öfkeli’nin resmi oyunu Fast & Furious Crossroads’tan yeni ekran görüntüleri paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan görseller, oyundaki çevreyi ve oyunda yer alacak olan arabaları oyunculara sunuyor.

Fast & Furious Crossroads

Filmleriyle seyircisini ekran başına kilitleyen Hızlı ve Öfkeli, oyunu Fast & Furious Crossroadds ile de hem tek oyunculu hikâye modunda hem de çok oyunculu modunda aynı heyecanı sunmayı vaat ediyor. Oyun, oyunculara; özgün bir hikâye, kahramanlar, ekipmanlar, arabalar ve sinematik tarzda durmayan bir aksiyon sunmayı hedefliyor.

Hızlı ve Öfkeli evrenini daha da genişletecek olan Fast & Furious Crossroads’ta Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson filmdeki rolleri olan Dom, Letty ve Roman’a yeniden hayat verecek.

Oyunun Aralık 2019’da YouTube üzerinden yayınlanan tanıtım videosu, hayranlarını memnun etmeyi başaramamıştı. Yaklaşık 700 bin görüntülenme alan video, 10 bin beğeni almasına rağmen 5.700 olumsuz oy almıştı. Bu senenin mayıs ayında oyunculara sunulacak olan oyun; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oyuncularıyla buluşacak.

Peki, sizin Fast & Furious Crossroads oyunundan beklentileriniz neler? Sizce oyun hayranlarının beklentilerini karşılamayı başarabilecek mi? Yoksa başarısız bir deneme olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini mi alacak? Fikirlerinizi ve oyunla ilgili öngörülerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun içerisinden paylaşılan diğer ekran görüntüleri