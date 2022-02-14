Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir süredir hayatımızda olan ve 7/24 para transferini mümkün kılan FAST sistemindeki üst limitin yükseltileceğini duyurdu. An itibarıyla 2.000 TL olan üst limit, çok yakında 5.000 TL olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir son dakika açıklaması geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 7/24 para transferi yapmayı mümkün kılan FAST isimli sistemdeki üst limit olan 2.000 TL'nin yükseltileceği ifade edildi. Vatandaşlar, 21 Şubat 2022 itibarıyla artık FAST ile 5.000 TL'lik gönderimler yapabilecekler. İşyeri ödemelerindeki üst limit ise 10.000 TL olacak.

TCMB tarafından yapılan açıklamalarda neden böyle bir karar alındığı da açıklandı. Yetkililer, FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ile ödeme ekosistemlerindeki dinamiklerin göz önünde bulundurulduğunu, bu yüzden de bu karara varıldığını açıkladılar. FAST sistemi ile ilk tanıştığımızda da üst limitlerle ilgili açıklamalarda bulunulmuş, limitlerin vatandaş alıştıkça yükseltileceği belirtilmişti.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin kendi ulusal karekod standartlarını “TR Karekod” olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST’ı devreye almıştır. Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik stratejik teknolojilerdeki tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu” da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır.

FAST Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod’un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır. FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecektir.

Bu gelişmelerin, dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Basın açıklamasına buradaki bağlantı üzerinden de ulaşabilirsiniz.