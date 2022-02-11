Merkez Bankası, Dolar ve Enflasyon Tahminini Güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonucunu yayımladı. Sonuçlar, yıl sonu dolar beklentisinde düşüş, enflasyon beklentisindeyse artış yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin şubat ayı sonuçları paylaşıldı. Merkez Bankası tarafından paylaşılan sonuçlar, yıl sonu enflasyon tahminin arttığını, fakat yıl sonu dolar tahmininin düştüğünü gösterdi. Enflasyon beklentisinde yaşanan artış ile dolar beklentisinde yaşanan azalış arasındaysa büyük bir fark yer aldı.

Ankete göre yıl sonu cari enflasyon beklentisi, %34,06 olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi, bir önceki anket dönemi olan ocak ayında %29,75 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu dolar beklentisi ise bu anket döneminde 16,04 TL olarak kaydedildi. Dolar beklentisi, ocak ayında 16,13 TL olarak açıklanmıştı.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi de arttı:

Anket, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinde de artış yaşandığını gösterdi. Son sonuçlara göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, %25,37 olarak ölçüldü. Bu değer, bir önceki anket döneminde %24,83 idi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi, yıl sonu beklentisinin üzerinde olacak şekilde 16,62 TL olarak açıklandı (Bir önceki dönemde 16,85 TL idi). 24 ay sonrası enflasyon beklentisiyse %15,42 olarak kaydedildi.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi, bu anket döneminde %3,7 olarak açıklanırken 2023 yılı büyüme beklentisi %4,2 olarak belirlendi. Her iki değer de bir önceki dönemle aynı kaldı.