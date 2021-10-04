Milli Sporcu Fatma Uruk'tan Sosyal Medyayı Karıştıran İtiraf

Serbest dalış kategorisinde dünya rekortmeni olan milli sporcumuz Fatma Uruk, milli takım kampında psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını açıkladı. Fatma Uruk'un iddiaları oldukça ciddi...

Türkiye birkaç saattir, dünya rekortmeni kadın milli sporcumuz Fatma Uruk'un yaptığı açıklamaları konuşuyor. Serbest dalış kategorisinde elde ettiği başarılar ile göğsümüzü kabartan sporcumuz, iddiasına göre milli takım kampında psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Çok çarpıcı iddialarda bulunan sporcu, kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda.

Fatma Uruk'un yaptığı açıklamalara kendisine daha önce de psikolojik şiddet ve ayrımcılık uygulanmıştı. Bunun üzerine kampa gitmemek için dilekçe veren sporcu, bu talebinin reddedilmesi üzerine mecburen milli takım kampına gitmek durumunda kaldı. Ancak bir kez daha şiddete maruz kalması üzerine daha fazla dayanamayan Uruk, artık yaşadıklarına dayanamıyor gibi görünüyor.

"Artık susmayacağım"

Milli sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda önce şu ifadeleri kullandı; "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor. Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım. Bana Meksika'da kalmaktan korkmadın mı nasıl dayandın diye soruyordunuz doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum."

3 Ekim Pazar günü saat 15:30 civarında yapılan bu paylaşımlardan saatler sonra yeniden paylaşım yapmaya başlayan Fatma Uruk, bu kez yaşanan olayların ikinci perdesini anlattı. İddiasına göre bir otel görevlisinin odasına geldiğini ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen'in kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen sporcu, bu görüşmeyi reddetmesi üzerine kendisinin katılmadığı bir görüşme gerçekleştiğini, o görüşme sırasında kendisiyle ilgili oldukça çirkin cümleler kurulduğunu belirtiyor. Uruk'un iddiasına göre federasyon, rekortmen sporcunun bira içtiği görülen bir fotoğrafı kulübe ve basına servis etme kararı almış.

Fatma Uruk, açıklamalarının ikinci bölümünde şu cümleleri kullandı:

Tweetimden sonra saat 22:21'de herhangi bir toplantı olmamasına rağmen odama otel görevlisi yollanıp TSSF Başkanı tarafından görüşülmek için çağrıldığım söylendi. Uyumak üzere olduğumu ilettim. Odamın üst katındaki balkonunda duyduğum görüşmeleri birebir aktarıyorum: Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. "Önünde bira olan bir fotoğrafı var basına ve kulübüne gönderin" diyip, federasyon başkanı sporcularla birlikte kahkaha attı. Kahretsin! Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım ve artık susmayacağım.

Fatma Uruk'un açıklamalarına burada ve burada bulunan bağlantılarla ulaşabilirsiniz.