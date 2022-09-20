Geçtiğimiz hafta hacklenen Uber'in paylaştığı açıklamaya göre aynı hacker, Rockstar'ın hacklenmesinden de sorumlu olabilir. FBI, hem Rockstar hem de Uber'in hacklenmesinden sorumlu olan bu kişinin peşine düşerken, tüm oklar yeniden Lapsus$ grubunu işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu oyun tarihinin en önemli sızıntılarından birisi meydana geldi. Rockstar Games’in halen geliştirmekte olduğu yeni GTA oyunundan oynanış videoları sızdırıldı. Fakat bu olay, tüm dünyada siber güvenlik konusunda da sorun olduğunu tekrar ortaya koydu.

Son olarak Uber ve Rockstar sızıntılarıyla birlikte bugün son derece önemli yeni bir gelişme daha yaşandı. Uber, paylaştığı açıklamasında Rockstar sızıntısından da kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini gösteren ifadelere yer verdi. Bununla birlikte önemli bir detaya da yer verildi.

FBI, hacker grubuna karşı harekete geçti:

Uber tarafından paylaşılan açıklamaya göre kendilerini hackleyen hacker, Rockstar Games’in hacklenmesinden de sorumlu tutuluyor. Üstelik bu hackerın Lapsus$ grubuna üye olduğu bildirildi. Bu şu anda kesinliği olmayan bir bilgi olsa da, FBI’ın hacker grubuna karşı harekete geçmiş olduğu şu sözlerle bildirildi:

“Hafta sonu, aynı grubun video oyunu yapımcısı Rockstar Games'i ihlal ettiğine dair raporlar da var. Bu konuda FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon içindeyiz ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.”

Lapsus$ hacker grubu nedir? Lideri sadece 16 yaşında bir genç!

Lapsus$, son aylarda adından fazlasıyla söz ettirmeyi başardı. Grup, bugüne kadar aşağıdaki siber suçlardan sorumlu tutuldu:

NVIDIA’nın kaynak kodlarının sızdırılması, çalışan bilgilerinin ele geçirilmesi.

Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarının sızdırılması.

Samsung şirket verilerinin ve Galaxy telefonların kaynak kodlarının sızdırılması.

Ubisoft’ta şirket içi siber güvenlik vakası.

Cisco’dan 55 GB veri çalınması.

Globant’tan 70 GB veri çalınması.

T-Mobile sistemlerine erişim.

Tüm bu dev sızıntılara yol açan hacker grubu, bir özelliğiyle daha da ön plana çıkıyor: On milyonlarca dolar zarara yol açan grubun liderinin sadece 16 yaşında olan bir genç olduğu düşünülüyor. Londra polisi, rakip hackerlardan elde edilen bilgilerle yaşları 16- 21 arasında değişen toplam 7 genci tutuklamıştı. 16 yaşındaki gencin gerçekten de lider olup olmadığı bilgisi paylaşılmamıştı.

Tüm bunların yanında çocuğun babası, o dönem BBC’ye konuşarak çocuğunun kendisine hackerlık ve hacklemek konusunda hiçbir bilgi sunmadığını, fakat bilgisayarlar konusunda oldukça iyi olduğunu ve bilgisayarda fazla vakit geçirdiğini aktarmıştı. Paylaşılan diğer bilgiler arasında çocuğun otistik olduğu ve Londra’da özel bir okulda eğitim gördüğü de yer alıyordu. Hacker, internette genellikle ‘White’ ya da ‘Breachbase’ takma adlarıyla anılıyor.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen hack olayları: