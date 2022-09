Sızdırılan GTA 6 Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Sızdırılan GTA 6 videolarında gördüğünüz ve gözünüzden kaçabilecek tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Gelin hep birlikte Rockstar bizlere yeni Grand Theft Auto'da neler sunacak bir göz atalım.

Son yılların en büyük açık dünya oyunlarından olan GTA V, çıkışının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ oldukça rağbet görüyor. Ancak tabii ki pek çok oyuncu heyecanla serinin yeni oyununu bekliyor ve Rockstar’ın “daha gerçekçi” bir GTA oyunu yapmasını ümit ediyordu.

Dün internete bomba gibi düşen sızıntı videolarına her ne kadar pek çok oyuncu sahte dese de oyun basınının önemli isimlerinden olan Jason Schreier, Rockstar’daki kaynakları aracılığıyla videoların gerçek olduğunu doğrulamıştı. Hatta bu açıklamanın hemen ardından Rockstar’ın sahibi olan Take Two, internette yeni GTA’nın görüntülerinin olduğu tüm videolara telif atmıştı. Peki bu videolarda bu kadar da önemli ne var? Gelin hep birlikte sızdırılan onlarca videoda gözümüzden kaçmış olan detaylara yakından bakalım.

Önemli not: Oyun hakkında sızdırılan videolar Take Two tarafından kaldırıldığı için bu içerikte videolara yer veremiyoruz.

Artık oynanabilir bir kadın karakterimiz var

Oyun hakkında yıllardır ortada dolaşan söylentilerden birisi de oyunda ilk defa oynanabilir bir kadın karakter olacağıydı. Ortaya çıkan videolara baktığımızda oyunda gerçekten de oynanabilir bir kadın karakter olacağını görüyoruz. Karakterin öylesine modellenmediği de hemen anlaşılıyor. Zira karakterin adı kodların içinde Lucia olarak belirtilmiş. Oyundaki bir diğer oynanabilir karakter ise Jason isimli bir erkek.

Yine kodlardaki hazır diyalog seçeneklerine göz attığımızda oyunun bir noktasından sonra Lucia ve Jason arasında bir ilişkinin başlayabileceğini işaret eden kodlar da dikkat çekiyor. İki karakterin de modellemelerine özen gösterilmiş ve seslendirmeleri yapılmaya başlamış bile.

Uçan motosikletlere son: Daha gerçekçi bir GTA geliyor

GTA Online oyuncularının en büyük şikayetlerinden birisi, bir zamanlar gerçekçi olan oyunun zamanla uçan motosikletler, otomobiller ve uzaylı lazer silahları ile dolmasıydı. Sırf bu “gerçekçilikten uzaklaşma” nedeniyle pek çok oyuncu GTA Online’ı bırakarak Role Play sunucularına yönelmişti.

Oyuncuların bu haklı isyanını duyan Rockstar ise (görünüşe göre) kolları sıvadı ve mümkün olabilecek en gerçekçi GTA oyununu yapmak için çalışmalara başladı. Oyun hakkında ortaya çıkan videolara baktığımızda. Karakterlerin koşarken birden durduklarında zeminin türüne göre kaymaları, yerde sürünürken önlerindeki nesneleri kenara çekebilmeleri, çatışma alanında silahsız kaldıklarında çeşitli şekillerde yere çöküp yüzlerini korumaları gibi pek çok çeşitli animasyonu görebiliyoruz.

Fakat tüm bunlar bir yana, en çok dikkat çeken özellik ise oyuna eklenen yeni envanter sistemi oluyor. Gördüğümüz kadarıyla bazı videolarda 5 bazılarında ise 8 adet silah ve teçhizat bölmemiz mevcut, bu bölmelerde sadece birer silah taşıyabiliyoruz ve taşıdığımız silahlar (örneğin makineli tüfek) sırtımızda açıkça görülebiliyor. Mevcut silahlarımızı istediğimiz zaman yere bırakabiliyor ve yerine daha iyi bir silah alabiliyoruz.

Otomobiller bile daha gerçekçi olacak

GTA Online’a son gelen ek paketlerden olan Los Santos Tuners güncellemesi, oyuna farklı otomobiller ve özelleştirmeler eklemiş ve otomobil tutkunu oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Görünen o ki Rockstar, otomobil tutkunlarının kalbini kazanmak için daha sıkı çalışmaya başlamış bile.

Ortaya çıkan videolarda bir otomobilin iç tasarımına yakından bakma şansı elde ediyoruz. Neredeyse Forza Horizon 5 kalitesinde detaylı tasarım, işlevsellik ile birleşince ortaya dudak uçuklatan bir görüntü çıkıyor. İndirilebilir siperlik, ayarlanabilir direksiyon yüksekliği ve yatabilen koltuklar gibi şeylerin oyunu daha gerçekçi olması için yapıldığına şüphe yok. Yine oyunun kodlarında yer alan bazı bilgilere göre araçlara eklenen her bir özelleştirme, aracın ağırlığına ve performansına direkt etki edecek.

Hayaller gerçek oldu: Vice City’ye geri dönüyoruz

Oyunla ilgili belki de en çok beklenen şey, oyunun bizleri tekrardan Vice City’ye götürmesiydi. Bu konuda da oyuncuların isteklerini kısmen de olsa dinleyen Rockstar, oyunun haritasını oyuncuların isteklerine göre hazırlamış gibi duruyor.

Oyunun hafif tropikal bir bölgede geçmesi, bol bol palmiye ağaçlarının bulunması ve bazı polis araçlarının üzerinde “Port Gellhorn” ifadesinin bulunması ve bazı yerlerde İspanyolca tabelaların bulunması, bize oyunun büyük bir ihtimalle ABD’nin Florida eyaletinin temel alındığı bir şehirde geçeceğini gösteriyor. Vice City’nin temel alındığı Miami’yi de kapsayan Florida eyaleti, %66,6 İspanyolca konuşma oranı, tropikal iklimi, bol bol palmiye ağacına sahip olması ve bataklıklarıyla ünlü bir yer olarak biliniyor.

Ayrıca bazı videolarda bataklıklara özel bir ulaşım aracı olan Airboat’un da görülmesi dikkat çekiyor. Tüm bunların üzerine bir de Vice City Metrosu’nu kanlı canlı görmek, haritanın GTA V’ten daha büyük ve birçok farklı şehir ya da bölgeyi kapsayacağını bizlere işaret ediyor.

Tamamıyla yaşayan bir şehir

GTA V oynarken genellikle ilk başlarda şehrin çok canlı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ancak oyunda onlarca saat vakit geçirdikten sonra aslında gördüğünüz her şeyin tekrara bindiğini ve şehrin büyüsünü kaybettiğini fark ediyorsunuz. Rockstar bu durumun da çözümünü bulmuş gibi görünüyor.

Sızdırılan videolarda oyundaki NPC’ler için farklı hareket şekilleri, animasyonlar ve etkileşimli diyaloglar ayarlandığını görüyoruz. Yine sızdırılan kaynak kodlarına baktığımızda ise bazıları tüm NPC’ler bazıları ise belirli NPC’ler için hazırlanmış yüzlerce farklı animasyon ve seslendirme dosyası ile karşılaşıyorsunuz. Bu animasyonlar oyunun uzun bir süre boyunca yaşayan bir dünyaya sahip olmasını ve oyuncuların oyuna her girdiklerinde yeni şeylerle karşılaşmasının önünü açıyor.

Grafikler gerçekten de kötü mü?

GTA 6’nın sızdırılan videolarına baktığınızda pek çok oyuncunun dikkati ilk çeken şey ise grafiklerim GTA V ile neredeyse aynı olması. Ancak bu noktada oyunun ortaya çıkan videolarının aslında GTA 6’nın test etmeye bile hazır olmayan çok erken bir süreci olduğunu belirtmek gerekli. Videolarda hala çok ciddi modelleme eksikleri, buglar ve optimizasyon sorunları olduğunu görüyoruz. Yani oyunun geliştirilmesi gereken daha çok noktası var. Üstelik düşük grafikli olduğu halde kasan bu oyunun RTX 2080 SUPER ekran kartıyla test edildiğinni de belirtelim.

Peki GTA 6’nın geleceği ne olacak?

Özellikle videoların sızdırılması ve kaynak kodların bazılarının halka açık şekilde sunulup geri kalanının satışa çıkmasının ardından Rockstar, oyunla ilgili videoları paylaşan forum sayfalarına, görüntüleri kullanan YouTube videolarına ve diğer içeriklere birer birer telif uyarısı göndermeye başladı bile. Ünlü oyun gazetecisi Jason Schreier, şirket içinde şu anda bir kaos olduğunu ifade etmişti. Pek çok oyun analisti, bu sızıntıların GTA’nın geleceğini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Rockstar bu içeriğin yazıldığı dakikalarda bir açıklama yaparak yaşanan siber saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve geliştirilmekte olan GTA hakkındaki bilgilerinin bu şekilde oyunculara sunulmasından hayal kırıklığı duyduklarını belirttiler. Oyunun geliştirilmesine devam edeceklerini belirten yetkililer yakında daha detaylı bir açıklama yapacaklarını belirttiler.