NVIDIA'ya saldıran bilgisayar korsanlarının 1 TB boyutta veriyi sızdırdıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu verilerin 250 GB'lik dev bir kısmı, yalnızca donanımlara ait. Ayrıca NVIDIA'nın piyasaya sürmediği ekran kartlarıyla ilgili bilgilerin de ele geçirildiği söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde GPU devi NVIDIA'nın siber saldırıya uğradığından bahsetmiştik. O günkü şüpheler, saldırının Ukrayna-Rusya krizinden kaynaklı olabileceğini düşündürüyordu. NVIDIA, konuyla ilgili açıklamalarında söz konusu saldırının ilk kez 23 Şubat'ta tespit edildiğini, o günden beri de en azından tüketicilere yönelik bir kesinti yaşatılmadığını belirtti. Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre saldırının ardındaki hack grubu Lapsus$, NVIDIA sistemlerinden 1 TB kapasiteli veri sızdırdı. Bunların 250 GB'lik bölümünün yalnızca donanımlarla ilgili olduğu iddia edilirken henüz tanışmadığımız GeForce RTX 3090 Ti modelinin tüm detaylarının da ele geçirildiği ifade ediliyor. Hatta iddialara göre NVIDIA'nın geleceğe yönelik çok sayıda ekran kartı modeline dair detaylar da hackerların eline geçmiş durumda.

Lapsus$, ekran kartı sürücülerinin açık kaynak hale getirilmesini istiyor

Bilgisayar korsanları, NVIDIA'yı köşeye sıkıştırmış durumdalar. Öyle ki elde edilen verileri sızdıracaklarını söyleyen Lapsus$, NVIDIA'dan ekran kartı sürücülerini tamamen açık kaynak kodlu hale getirmesini istiyor. Kripto para madencilerine yönelik kısıtlamaların da kaldırılmasını isteyen hackerlar, şirkete Cuma gününe kadar mühlet verdiklerini ifade ediyorlar. NVIDIA'nın hackerlara nasıl bir cevap vereceği şimdilik bilinmiyor.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda, Lapsus$'un çok gizli bir grup olduğu ve merkezlerinin bile tam olarak bilinmediği ifade ediliyor. Öte yandan; bu bilgisayar korsanlarının Rus hükümeti ile herhangi bir bağı olup olmadığı da tespit edilemedi. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre Lapsus$, Rus hükümetiyle iş birliği yapmıyor. Hackerlar, dünyadaki karmaşadan faydalanarak kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar...

Lapsus$'un NVIDIA'ya taleplerinin yer aldığı bir mesaj: