Hacker grubu Lapsus$, bu kez de Microsoft'a siber saldırı gerçekleştirdi. Hackerların iddiasına göre bu saldırıda 37 GB'lik veri sızıntısı yaşandı. Sızdırılan veriler arasında Bing ve Cortana gibi dev projelerin kaynak kodları yer alıyor.

Son dönemlerde sık sık duymaya başladığımız Lapsus$ isimli hack grubu, Microsoft'a bir siber saldırı düzenledi. Edinilen bilgilere göre hackerlar, Microsoft projelerine ait kaynak kodlarını da içeren tam 37 GB'lik veriyi sızdırmayı başardılar. Torrent dosyası haline getirilen verilerin 250'den fazla Microsoft projesi için kod içeriği belirtiliyor.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, hackerların Microsoft'a ait bilgileri gerçekten de ele geçirmiş olabilecekleri ifade ediliyor. Zira sızdırılan dosyalar arasında Bing arama, Bing haritalar ve Cortana gibi projelere ait kodlar yer alıyor. Bazı siber güvenlik uzmanlarına göreyse sızdırılan bilgiler bunlardan ibaret değil. Microsoft çalışanlarına ait e-postaların da ele geçirildiği bildiriliyor.

Microsoft, araştırma başlatıldığını duyurdu

*Sızdırılan kaynak kodlarının bulunduğu klasörlere ait ekran görüntüsü

Lapsus$'un saldırıyı duyurması ile Microsoft cephesinden de bazı açıklamalar geldi. Microsoft yetkilileri, hackerların iddialarından haberdar olduklarını ve konuyla ilgili araştırma başlattıklarını duyurdular. Ancak şu an için net bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden saldırıyı iddia kapsamında değerlendirmek gerekiyor. En azından şimdilik...

Teknoloji dünyasının önde gelenleri, bir süredir eşi benzeri görülmemiş siber saldırılara maruz kalıyorlar. Örneğin NVIDIA, uğradığı bir siber saldırı sonucunda 1 TB veri kaybı yaşadı. Bunun etkisi geçmemişken bu kez de Samsung'dan saldırı açıklaması geldi. Şirket, 200 GB kapasiteli veriyi hackerlara kaptırdı. Benzer bir durum Vodafone ile Ubisoft'un da başına geldi. Tüm bu saldırıların ortak noktası ise Lapsus$'tu. Hackerlar şimdi, devasa bir saldırıyı daha gerçekleştirmiş gibi görünüyorlar...