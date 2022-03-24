Dev Şirketleri Hackleyen Grubun Arkasından Bir Çocuk Çıktı

Son zamanlarda Nvidia, Microsoft, Samsung, Vodafone gibi şirketlerde yaşanan siber saldırıları gerçekleştiren Lapus$ isimli grubun arkasından 16 yaşında bir çocuk çıktı. Gelen haberlerde bu gencin farklı siber saldırılar sonucu 14 milyon dolar servete ulaştığı ifade edildi.

İnternetin gittikçe daha çok yaygınlaşması birçok kolaylığı hayatımıza getiriyor ve oturduğumuz yerden istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmemize olanak tanıyor. Ancak verilerimizin dijital ortamlarda bulunması da siber saldırılar gibi korkutucu durumların oluşmasını sağlayabiliyor.

Son birkaç haftadır bu saldırılar artmış durumda. Bizim de sizlere aktardığımız üzere Lapus$ isimli bir hacker grubu teknoloji devlerini hedef alarak birçok verinin tehlikeye girmesini sağlamıştı. Bu saldırganlar; Nvidia, Samsung, Microsoft gibi teknoloji şirketlerine saldırı gerçekleştirmişti. Ayrıca gelen bir başka haber, grubun telekomünikasyon devi Vodafone’un da verilerini çaldığını iddia etmişti. Yani anlayacağınız kimliği belli olmayan bu grup oldukça büyük saldırılara imza atmıştı. Şimdi ise bu saldırganlar hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Grubun arkasından 16 yaşında bir genç çıktı

BBC tarafından bildirilenlere göre Birleşik Krallık’ta bulunan Londra Polisi, Lapus$ hacker grubu ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Gelen haberler, 16 yaşında olduğu belirlenen bir gencin Lapus$ grubunun arkasındaki isimlerden biri olarak suçlandığını gösterdi. Kolluk kuvvetleri yaptıkları açıklamada çete ile ile alakalı yedi gencin tutuklandığını belirtti; ancak 16 yaşındaki şüphelinin tutuklananlar arasında yer alıp almadığını açıklamadı.

Yasal sebeplerden dolayı ismi açıklanmayan gencin babası da BBC’ye verdiği demeçte oğlu için endişeli olduğunu, onu bilgisayarlardan uzak tutmaya çalıştığını aktardı. Bunun yanı sıra otizmli olduğu da kaydedilen gencin çevrim içi ortamlarda ‘White’ ve ‘Breachbase’ takma isimlerini kullandığı ve siber saldırılar sonucu milyoner olmayı başardığı ifade edildi.

Londra Polisi son olarak çete ile ilgili devam eden soruşturma ile bağlantılı olarak tutuklanan 7 gencin 16 ila 21 yaşları arasında olduğunu, hepsinin soruşturma altında serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca siber saldırılara yönelik araştırmaların devam edeceği de yapılan açıklamalarda yer aldı.

Siber saldırılardan 14 milyon dolarlık kazanç elde etmiş

Şüphelinin babası yaptığı açıklamalarda oğlunun hep bilgisayar oynadığını düşündüğünü aktarırken, son zamanlara kadar siber saldırılar ile alakalı hiçbir şeyden haberinin olmadığını ifade etti. BBC de haberinde gencin ‘iş ortakları’ ile yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda rakip hackerlar tarafından ifşa edildiğini bildirdi.

Ayrıca bu hackerların; gencin adını, adresini ve sosyal medya fotoğraflarını paylaştığı da gelen haberler arasında yer aldı. Sızdırılan ve içerisinde şüphelinin siber saldırıları ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir biyografide de saldırılar sonucu gencin 300 Bitcoin (BTC); yani yaklaşık olarak 14 milyon dolarlık bir servete ulaşmayı başardığı ve Lapus$ çetesinin içinde yer aldığı kaydedildi.

Son olarak ‘White’ takma isimli bilgisayar korsanının son bir yıldır siber güvenlik uzmanları tarafından takip edildiği ve Lapus$ bağlantılı olaylar dışında başka siber saldırılara da karıştığı yapılan açıklamalara eklendi.