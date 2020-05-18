FBI, Açılamayacağı İddia Edilen iPhone’lara Girmeyi Başardı

Bugün ABD basınında çıkan haberlere göre FBI, açılamayacağı iddia edilen iPhone'lara girmeyi başararak veri savaşlarında bir adım öne geçti. Kilidi kırılan telefonun, 2019'un sonlarında Donanma Hava İstasyonu Pensacola’ya silahlı saldırı düzenleyen bir kişiye ait olduğu söyleniyor.

Bugün CNN tarafından yayınlanan bir habere göre FBI yetkilileri, geçtiğimiz aralık ayında Florida’da bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola’ya silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin cep telefonuna girmeyi başardı. Yapılan açıklamada, toplamda iki farklı iPhone model akıllı telefonu bulunduğu söylenen failin cihazlarından en az birine erişim sağlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz dönemlerde Apple, FBI’a olayın failine ait iCloud verilerini sağlamış ancak iPhone’lara erişim sağlamalarında yardımcı olamayacağını söylemişti. Konu hakkında bu yılın başlarında bir açıklama yayınlayan şirket, Donanma Hava İstasyonu Pensacola’daki trajik terör saldırısına çok üzüldüklerini ancak iOS’ta bir arka kapı oluşturmanın ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturacağını ifade etmişti.

FBI, bir süredir Apple’a baskı yapıyordu:

Apple, daha önceleri de ABD federal mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı çıkarak iPhone kilitlerini açmayı reddetti. Bu noktada şirket, 2015’te mahkeme emrine karşı çıkarak böyle bir durumun 'tehlikeli bir emsal' oluşturacağını söylemişti. 2019’un sonunda gerçekleştirilen terör saldırısından bu yanaysa FBI, öldürülen kişinin iPhone kilidini açmak için Apple’a baskı yapıyordu.

The New York Times’ın haberine göre saldırganın, bir iPhone 7 ve bir de iPhone 5’i bulunuyordu. Görünüşe göre ‘veri savaşlarında’ Apple’dan aradığı desteği bulamayan FBI, kendi yöntemleriyle saldırgana ait iPhone’a erişmenin bir yolunu buldu ancak uygulanan bu yöntem kamuya açıklanmadı.

FBI, kamuoyuyla Apple’a baskı kurmak istiyor:

Geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından yayınlanan bir habere göre FBI, kamuoyuyla Apple’a baskı kurmak istiyor. İki taraf arasında sürekli alevlenen ‘veri savaşları’ da bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Durum her ne olursa olsun Apple’ın veri gizliliği politikası konusunda geri adam atmaya niyeti yok gibi görünüyor. Hâl böyle olunca FBI gibi kurumlar, iPhone kilitlerini kendi yöntemleriyle açmaya devam edecek gibi duruyor.